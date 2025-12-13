Fiesta salvaje: un legislador descubrió que su perro dejó entrar a la casa a un toro y un caballo

Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda. Tras regresar de cenar afuera, encontró su hogar revuelto.
Un político australiano vivió una escena insólita cuando su perro permitió que un toro y un caballo entraran a su sala de estar.
Mientras Andrew Mackay y su prometida cenaban fuera del domicilio, los animales deambularon por la casa, tirando objetos y esparciendo restos de verduras; incluso el acuario perdió parte del agua, aunque los peces sobrevivieron.
La divertida invasión dejó el hogar patas arriba y al dueño boquiabierto.
