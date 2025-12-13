Fiesta salvaje: un legislador descubrió que su perro dejó entrar a la casa a un toro y un caballo

Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de la vivienda. Tras regresar de cenar afuera, encontró su hogar revuelto.

Hoy 07:50

Un político australiano vivió una escena insólita cuando su perro permitió que un toro y un caballo entraran a su sala de estar.

Mientras Andrew Mackay y su prometida cenaban fuera del domicilio, los animales deambularon por la casa, tirando objetos y esparciendo restos de verduras; incluso el acuario perdió parte del agua, aunque los peces sobrevivieron.

La divertida invasión dejó el hogar patas arriba y al dueño boquiabierto.