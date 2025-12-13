Ingresar
Así serán los accesos al Estadio Único para la final entre Racing y Estudiantes

La Academia y el Pincha se enfrentarán esta noche en el “Madre de Ciudades” para definir al campeón del Torneo Clausura.

Hoy 09:32

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán esta noche, desde las 21, en el Estadio Único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero para definir al campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro genera una enorme expectativa y se espera un estadio colmado, con la presencia de ambas parcialidades.

En ese marco, la Policía de la Provincia dio a conocer el esquema general de accesos y el operativo de seguridad previsto para la final, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro al estadio. Desde la organización remarcaron la importancia de que los hinchas lleguen con anticipación para evitar demoras en los controles.

El dispositivo contará con presencia policial en los alrededores del estadio, controles en los ingresos y un ordenamiento del tránsito en las zonas aledañas al Madre de Ciudades, teniendo en cuenta la gran concurrencia prevista para el evento.

Además, se recordó que estará prohibido el ingreso de elementos no permitidos y que se realizarán los controles habituales de entradas y documentación en los accesos correspondientes a cada parcialidad.

La final entre La Academia y el Pincha volverá a poner a Santiago del Estero en el centro del fútbol argentino, en una noche que promete ser histórica.

