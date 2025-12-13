Ingresar
Se definen los clasificados a las Copas: un boleto a la Libertadores e Independiente espera una mano de Racing

La Academia y Estudiantes se enfrentan en la final del Torneo Clausura en el “Madre de Ciudades”. A su vez, se definirán todos los argentinos participantes en los torneos internacionales de 2026.

Hoy 10:38

Este sábado, Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón del Torneo Clausura. Además del título, el partido pondrá en juego el último boleto argentino a la Copa Libertadores 2026, por lo que la expectativa es máxima.

El ganador del duelo entre la Academia y el Pincha se asegurará la clasificación a la Libertadores, a la que ya están anotados Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (Copa Argentina), Lanús (Copa Sudamericana), Rosario Central, Boca (por Tabla Anual) y Argentinos Juniors, que disputará el repechaje previo a la fase de grupos.

En paralelo, ya tienen su lugar confirmado en la Copa Sudamericana 2026 River, Racing (aunque aún puede acceder a la Libertadores), Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

La definición también impacta de lleno en Independiente. El Rojo, ubicado 11º en la tabla anual, necesita que Racing se consagre campeón del Clausura para que se libere un cupo y así poder clasificarse a la Copa Sudamericana.

De esta manera, la final en Santiago del Estero no solo coronará al campeón del fútbol argentino, sino que también cerrará el mapa de los equipos argentinos en las copas internacionales de 2026, con múltiples intereses en juego hasta el último minuto.

