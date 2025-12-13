A los 96 años murió Héctor Alterio, un ícono del cine argentino

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló su carrera.

Hoy 11:57

Alos 96 años, murió este sábado el actor Héctor Alterio, leyenda del cine argentino, según lo confirmó este sábado la Academia del Cine de España.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Su deceso ocurrió en Madrid, donde residía desde hace tiempo.

Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló su carrera. Fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, de la que era miembro.

Te recomendamos: Murió la conocida actriz Mariela Díaz, referente del teatro local

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra de teatro Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona.

Estudió arte dramático y creó la compañía Nuevo Teatro para renovar la escena argentina durante los 60, de acuerdo a lo que publicó la Academia del Cine en un comunicado.

Héctor Alterio y el exilio en España

Héctor Alterio debió exiliarse del país en 1974. El actor, reconocido por participar en películas de alto contenido político, se convirtió en un objetivo para la Triple A, una organización terrorista parapolicial que perseguía a supuestos ‘comunistas’.

Luego de viajar a España a recibir un premio, recibió una amenaza de muerte. Por ese hecho, tomó la decisión de radicarse allí y solo volvió ocasionalmente a la Argentina.

A pesar de la distancia con el país que lo vio nacer, Chacarita se convirtió en una conexión con su infancia y con el barrio. “Fue el barrio en el que me crié y el club con el que viví mis primeras emociones futboleras y con el que tuve y tendré una identificación permanente porque es parte de mi sangre”, había dicho el actor en una entrevista que dio hace unos años.

Luego de más de una década sin venir al país, Héctor Alterio le puso fin a su carrera teatral en 2023. En el Teatro Astros y con 12 únicas funciones, presentó A Buenos Aires, una obra que relató su exilio, el cual lo separó de sus costumbres, sus seres queridos, su barrio y por supuesto, su gran amor: Chacarita.