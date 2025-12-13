Fieles y devotos participaron de una multitudinaria misa en honor a Santa Lucía

La comunidad del barrio Santa Lucía participó este sábado de una emotiva celebración religiosa en el santuario ubicado en Lavalle 2650, en la ciudad Capital.

Hoy 13:22

Con una importante participación de fieles, se realizó este martes la misa en honor a Santa Lucía, patrona y protectora de la vista, en el santuario ubicado en Lavalle 2650, en la ciudad de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Santa Lucía

La celebración formó parte de las actividades previstas en el marco de las festividades que comenzaron el miércoles 10 de diciembre con el inicio del tradicional triduo de oración, un espacio de reflexión y devoción en el que los fieles elevaron distintas intenciones.

Santa Lucía

Bajo el lema “Con Santa Lucía, peregrinos de esperanza”, el barrio Santa Lucía vivió una jornada cargada de fe, que dio inicio con una peregrinación desde el convento La Merced hasta el santuario, a las 6 de la mañana. Durante la jornada se celebraron misas y bautismos, mientras que por la tarde continuará la procesión por las calles del barrio.

Las actividades culminarán a las 20.30 con la misa central, cerrando una jornada marcada por la devoción y el encuentro de la comunidad.