María Becerra arrasó en River y marcó un nuevo hito en su carrera

Ante 85 mil personas, presentó su álbum Quimera y contó con la presencia de reconocidos artistas sobre el escenario.

Hoy 13:42

María Becerra volvió a tocar en River tras un año e hizo historia al convertirse en la primera mujer argentina en dar tres shows completamente agotados en el estadio Monumental, igualando el récord de figuras internacionales como Taylor Swift y Madonna.

La artista, que además inauguró el uso de un imponente escenario 360, volverá este sábado para lograr una nueva marca absoluta: ser la única en presentarse cuatro veces en el recinto.

Unas 85 mil personas fueron testigos de la presentación de su álbum Quimera donde dio paso a una etapa artística más madura y conceptual. La Nena de Argentina dividió el show en cinco actos. Uno por cada uno de sus cuatro alter egos (Shanina, JoJo, Maite y Gladys) y un final con la "quimera" conformada: ella misma.

Tal como había prometido, sonaron todas las canciones del disco y no faltaron los grandes éxitos, muchos de ellos ligeramente reversionados por su tremenda banda con músicos de alto nivel, donde se destacaron los arreglos corales y la batería.

María Becerra

El show estuvo lleno de invitados que se compenetraron con la perfomance teatral de la función: Paulo Londra, Abel Pintos, Tiago PZK, Ariel Puchetta de Ráfaga, Taichu y su pareja, Rei. La banda acompañó desde los costados del escenario circular e hizo brillar la voz de la cantante en cada tema. Y cuando ella tenía que irse para cambiar de vestuario, se lucían con instrumentales y solos virtuosos.

El enorme escenario 360 en medio de la cancha facilitó la vista para todo público. Si en alguna coreo Becerra bailaba de espaldas a un sector, no había problema, en el próximo tema iba a estar haciéndolo ahí y mientras tanto, se podía seguir cada detalle a través de las pantallas ubicadas estratégicamente en el estadio.

Hubo lugar para hits como Acaramelao, Automático, Corazón vacío y Adiós, pero también para su lanzamiento más reciente: Romántica, la colaboración con el puertoriqueño Jay Wheeler, que salió este miércoles como el bonus track que faltaba revelar del álbum. Esta especie de salsa moderna fue una de las canciones mejor recibidas por sus fanáticas, en mayoría jóvenes adultas y adolescentes acompañadas por sus padres.

El cierre del recital se dio en un contexto extraño. El último tema fue Mi amor:, canción que María hizo con su pareja Rei luego de los difíciles momentos personales que sufrieron este año juntos. Ambos cantaron arriba de una cama que se elevó por encima del escenario y en el final, él le mostró un tatuaje que la hizo llorar desconsoladamente.

Acto seguido, La Nena de Argentina le agradeció al público emocionada y salió de la mano del rapero mientras la gente coreaba su nombre y pedía una más.

Es que la euforia era total desde antes de la apertura de puertas a las 17. Largas filas llenaron el barrio porteño de Nuñez con ansiedad y ganas de ver a su artista favorita. La previa la empezó a caldear Zé Pequeña, una artista del under que fue elegida por La Nena de Argentina para abrir el show. Lo mismo hizo con Taichu, quien fue la última telonera de la noche y Willy Bronca, un rapero que hace dos años rimaba en subtes y ahora comparte escenario con referentes de la música como Divididos y La Bersuit.