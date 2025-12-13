Nediani recibió a integrantes de las asociaciones patrióticas de La Banda

La actividad refleja el acompañamiento permanente del municipio a las instituciones intermedias, materializado en distintos programas y trabajos articulados.

Hoy 13:59

El intendente Ing. Roger Elías Nediani recibió a representantes de la Asociaciones Sanmartiniana, Belgraniana, Güemesiana y Browniana de la ciudad de La Banda.

El encuentro se produjo el día jueves por la mañana cuando el jefe comunal recibió en el Palacio Municipal a José “Pepe” Olivieri y Graciela Padilla, principales referentes de las instituciones antes mencionadas.

En la oportunidad, Olivieri le obsequió al intendente su último libro titulado “Conociendo a Necochea: granadero de San Martín y Mariscal del Perú”, que fue presentado oficialmente por el autor en diciembre, en la Sede del Regimiento de Granaderos a Caballos General José de San Martín, CABA.

Nediani también recibió un diploma de reconocimiento del intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, por el apoyo brindado a la “II Olimpiada Pedagógica y Cultural Sanmartiniana” para escuelas primarias, organizada por dicho municipio santafecino y la Filial Provincia de Santa Fe del Instituto Sanmartiniano del Perú, en la que nuestra comunidad estuvo representada por Olivieri.

Por último, en nombre de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda, Graciela Padilla entregó al intendente un cuadro con las “Máximas del General José de San Martín para la crianza de su hija Merceditas”, traducido al idioma quechua con el objetivo de que se sea divulgado en el sistema educativo municipal.

Desde las políticas públicas impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, se continúa brindando apoyo a todas las instituciones intermedias de la ciudad que se ha materializado a través de diversos programas, convenios y acciones conjuntas.