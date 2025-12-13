Se desarrolló con éxito la feria de emprendedores en el Patinódromo Municipal

El municipio de La Banda continúa impulsando este tipo de actividades que reúnen a artesanos, microemprendedores, puestos gastronómicos y artistas locales.

Hoy 14:02

Con el acompañamiento de la Municipalidad de la ciudad de La Banda, se desarrolló con éxito una feria que contó con la participación de artesanos y emprendedores, puestos de gastronomía y shows en vivo, en el Patinódromo Municipal.

Esta actividad tuvo lugar el viernes a la tarde y en la oportunidad, el organizador del evento, “Tano” Storniolo destacó: “La idea es ir probando y ver qué podemos hacer los fines de semana para que la gente pueda concurrir a un evento y pasar un grato momento. Hoy el municipio está presente a través de la Dirección del Turismo y Alerta Banda. Tenemos la suerte de contar hoy con 90 emprendedores aproximadamente y esto es una entrada económica para ellos y estamos contentos.

Por lo tanto, estamos muy agradecidos y esperamos que salga bien para seguir trabajando de esta manera”.

Cabe destacar, que la feria contó con productos de diferentes rubros como bijouterie, ropa para bebés, niños y adultos, mates artesanales, cuchillería, marroquinería, plantas, artesanías en madera y macramé, entre otros.

También hubo un sector con juegos para niños como peloteros y cama elástica, un sector de gastronomía con diferentes tipos de comidas y bebidas, un escenario para los artistas y la presencia de Papá Noel que recibió la carta de navidad de muchos niños.

Y la parte artística contó con las actuaciones de la cantante Ceci Sánchez, la academia de danzas folclóricas "Despertando Tradiciones", el Dj Ramiro Cano, y la agrupación guarachera “Por siempre quinteto” que tiene entre sus integrantes al acordeonista de “Koly” Arce.

De esta manera, gracias a la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani, el municipio de La Banda continúa promoviendo la realización de este tipo de actividades que convocan a artesanos, microemprendedores, puestos de gastronomía y artistas locales.