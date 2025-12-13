La Municipalidad de La Banda invita al taller informativo sobre VIH/SIDA en el CAMM Nº1

La iniciativa se realizará el lunes 15, a las 8.30, en el barrio Tabla Redonda, y busca concientizar sobre prevención, cuidados y la importancia de los testeos rápidos.

Hoy 14:08

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección General de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, invita a la comunidad a participar del taller informativo sobre VIH/SIDA que se realizará el lunes 15 a las 8.30 en el CAMM Nº1 del barrio Tabla Redonda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad estará destinada a los pacientes presentes en la sala de espera y tiene como propósito brindar información esencial sobre prevención, cuidados y la importancia de los testeos rápidos, una herramienta clave para la detección temprana y el acompañamiento profesional oportuno.

Desde el área de Salud se destaca que la información salva vidas, por lo que se invita a los vecinos a sumarse a este espacio de aprendizaje y concientización, pensado para fortalecer la educación sanitaria en la comunidad.

Finalmente, se remarcó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que continúa impulsando acciones de prevención, promoción y acceso a servicios de salud de calidad para todos los bandeños.