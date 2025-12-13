¿Hermosa siesta verdad? Guillermo Francella llegó a Santiago del Estero para alentar a Racing en la gran final

El cómico, reconocido hincha de la Academia, está en nuestra ciudad para vivir la final del Torneo Clausura ante Estudiantes.

Hoy 15:17

El reconocido actor Guillermo Francella arribó a Santiago del Estero para vivir de cerca la gran final del Torneo Clausura, donde Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán esta noche desde las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Fiel a su pasión por la Academia, el cómico no quiso perderse el duelo decisivo y llegó a la provincia este sábado pasado el mediodía, con la ilusión intacta de volver a gritar campeón junto a su club.

El encuentro entre Racing y Estudiantes definirá al campeón del Clausura de la Liga Profesional y genera una enorme expectativa, tanto dentro como fuera del estadio, con la presencia de ambas parcialidades y figuras destacadas del espectáculo y el deporte.

La llegada de Francella, uno de los hinchas más emblemáticos del conjunto de Avellaneda, le aporta un color especial a una jornada histórica en la Madre de Ciudades, que volverá a ser escenario de una definición clave del fútbol argentino.