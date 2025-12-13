¡Se viene la final! Así viven la previa los hinchas de Racing y Estudiantes en Santiago del Estero

Miles de fanáticos de la Academia y el Pincha llegaron a Santiago del Estero con la ilusión de gritar campeón. Mirá el video de la previa.

Hoy 16:04

Racing y Estudiantes se enfrentarán este sábado desde las 21 en un Estadio Único “Madre de Ciudades” que volverá a lucir a estadio lleno, en una noche que promete ser histórica.

Desde temprano, los fanáticos de ambos equipos comenzaron a llegar a la provincia con banderas, camisetas y cánticos, tiñendo de celeste y blanco y de rojo y blanco las calles santiagueñas. La ilusión de gritar campeón se respira en cada rincón.

Las inmediaciones del estadio y el centro de la ciudad fueron el punto de encuentro de los hinchas, que vivieron la previa con alegría, expectativa y mucho color, a la espera del gran duelo que definirá al campeón del Clausura.

Con un marco imponente y dos parcialidades que no paran de alentar, Santiago del Estero vuelve a ser protagonista de una final del fútbol argentino. La mesa está servida y el campeón se definirá esta noche.