Detuvieron a 10 personas acusadas de integrar una banda de pungas que facturaba $25 millones por mes

Fueron arrestados después de una serie de allanamientos. El presunto líder de la organización tiene 71 años y es conocido como “el Gitano”.

Al menos diez personas, entre ellas un hombre de 71 años conocido como “el Gitano”, señalado como el líder de la organización, fueron detenidos en las últimas horas acusados de integrar una banda dedicada al hurto y la venta de celulares, indumentaria y herramientas.

La organización operaba en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, indicaron los investigadores.

Los procedimientos, que estuvieron a cargo de la División Robos y Hurtos Sur, fueron realizados en los barrios porteños de Constitución, Boedo y San Nicolás, además de otros domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Avellaneda y Moreno.

Durante los operativos secuestraron al menos 15 celulares de distintas marcas, una computadora, prendas nuevas con etiquetas -algunas de primeras marcas-, jeans, vestidos, ropa interior, herramientas y otros objetos de valor.

En los allanamientos fueron detenidas diez personas adultas -siete hombres y tres mujeres, una de ellas de nacionalidad peruana-, incluido el presunto jefe de la organización criminal.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Martín Yadarola, con intervención de la Secretaría N°113 de la doctora Verónica Bresciani.