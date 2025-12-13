Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 DIC 2025 | 32º
X
Somos Deporte

Juan Sebastián Verón dijo presente en el Estadio Único Madre de Ciudades para alentar a Estudiantes

Suspendido por la AFA, el presidente del Pincha asistió como un hincha más a la final del Torneo Clausura ante Racing y volvió a marcar distancia con la dirigencia del fútbol argentino.

Hoy 20:58
Juan Sebastián Verón

Juan Sebastián Verón asistió al estadio Único Madre de Ciudades como un hincha más para alentar a Estudiantes, desde la popular en la gran final del Torneo Clausura frente a Racing.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El presidente del Pincha, suspendido por 6 meses por la AFA para cualquier actividad relacionada con el fútbol, decidió de todas maneras viajar a Santiago del Estero para alentar a su equipo.

Precisamente, la mujer de Verón, Valentina Martín, en la previa de la definición publicó un posteo junto a la Bruja con un mensaje: "Si me andan buscando, estoy en la tribuna".

Verón reposteó esta publicación, sumando un nuevo capítulo a su enfrentamiento contra la dirigencia de la AFA, presidida por Claudio Tapia.

TEMAS Estadio Único Madre de Ciudades Juan Sebastián Verón

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: caluroso, sin lluvias y 35ºC de máxima
  3. 3. En vivo: Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan en la gran final del Clausura en el “Madre de Ciudades”
  4. 4. Un joven obrero cayó de un andamio y fue hospitalizado de urgencia
  5. 5. Monte Quemado: atropelló a dos gendarmes y huyó a Chaco porque llevaba casi 100 kilos de cocaína
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT