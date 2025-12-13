Juan Sebastián Verón dijo presente en el Estadio Único Madre de Ciudades para alentar a Estudiantes

Suspendido por la AFA, el presidente del Pincha asistió como un hincha más a la final del Torneo Clausura ante Racing y volvió a marcar distancia con la dirigencia del fútbol argentino.

Juan Sebastián Verón asistió al estadio Único Madre de Ciudades como un hincha más para alentar a Estudiantes, desde la popular en la gran final del Torneo Clausura frente a Racing.

El presidente del Pincha, suspendido por 6 meses por la AFA para cualquier actividad relacionada con el fútbol, decidió de todas maneras viajar a Santiago del Estero para alentar a su equipo.

Precisamente, la mujer de Verón, Valentina Martín, en la previa de la definición publicó un posteo junto a la Bruja con un mensaje: "Si me andan buscando, estoy en la tribuna".

Verón reposteó esta publicación, sumando un nuevo capítulo a su enfrentamiento contra la dirigencia de la AFA, presidida por Claudio Tapia.