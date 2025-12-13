Ingresar
VIDEO| Emoción pura: Mario Álvarez Quiroga cantó el Himno Nacional Argentino en la final entre Estudiantes y Racing

El artista santiagueño entonó las estrofas en el estadio Madre de Ciudades.

Hoy 21:19
Mario Alvarez quiroga

La final entre Estudiantes y Racing tuvo un momento cargado de emoción antes del inicio del partido, cuando Mario Álvarez Quiroga fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino.

La voz del reconocido artista de Santiago del Estero le dio un marco solemne y profundamente emotivo a una definición que concentró la atención de todo el país.

Con una interpretación sentida y respetuosa, Álvarez Quiroga volvió a representar a la cultura santiagueña en un escenario de alcance nacional, reafirmando el vínculo entre la música, la identidad y el deporte.

Mirá aquí el video:

