Uniendo Pueblos presenta los mejores momentos del ciclo que marcó los 60 años de Canal 7

Se podrá ver este domingo desde las 13 por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 22:02

Este domingo a las 13, Uniendo Pueblos vuelve a la pantalla con un programa especial que resume lo mejor del ciclo por los 60 años de Canal 7: un recopilatorio emotivo y potente de cada recorrido, cada historia y cada encuentro que marcaron este viaje por el interior santiagueño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Será una oportunidad para volver a sentir la identidad viva de los pueblos, sus tradiciones, su gente y esa esencia profunda que late desde el corazón.

El especial invita a revivir momentos únicos, voces auténticas y paisajes que hablan por sí solos, en una propuesta que honra la memoria, el esfuerzo y el orgullo de pertenecer.

Uniendo Pueblos cierra esta etapa reafirmando su espíritu: tender puentes, rescatar lo nuestro y poner en valor historias que merecen ser contadas.