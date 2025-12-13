Uniendo Pueblos presentó los mejores momentos del ciclo que marcó los 60 años de Canal 7

El programa emitió este domingo una edición especial que recopiló los momentos más destacados del recorrido por el interior santiagueño, en el marco del aniversario del canal.

13/12/2025

Este domingo, Uniendo Pueblos emitió un programa especial que reunió lo mejor del ciclo realizado con motivo de los 60 años de Canal 7. La edición fue un recorrido emotivo por las historias, paisajes y encuentros que marcaron cada visita a los pueblos del interior santiagueño.

A lo largo del especial, se revivieron momentos significativos que reflejan la identidad, las tradiciones y el sentir de las comunidades, con testimonios auténticos y postales que pusieron en valor la riqueza cultural de la provincia.

El compilado permitió volver a conectar con la esencia del programa: dar voz a la gente, rescatar la memoria colectiva y destacar el orgullo de pertenecer a cada rincón visitado. Cada historia compartida fue un reflejo del esfuerzo, la perseverancia y la identidad viva de los pueblos.

De esta manera, Uniendo Pueblos cerró una etapa reafirmando su espíritu original: tender puentes, fortalecer la identidad local y contar historias que forman parte del patrimonio cultural santiagueño.