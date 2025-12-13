Versiones cruzadas entre Güemes y San Martín de Tucumán por el futuro de Benítez: la dirigencia asegura que jugará en el Gaucho

Pese a que en Tucumán ya dan por hecho el pase del defensor al Santo, la dirigencia de la entidad santiagueña asegura que el lateral viajó a la vecina provincia por asuntos personales y que el martes se sumará al plantel que dirige Juan Vita.

Hoy 22:15

Lo que parecía una incorporación cerrada para Güemes dio un giro inesperado en las últimas horas y abrió un fuerte contrapunto entre Santiago del Estero y Tucumán. Marcelo Benítez, presentado días atrás como refuerzo del Gaucho, aparece hoy más cerca de San Martín de Tucumán, club con el que ya se entrena a la espera de firmar su contrato.

Desde la dirigencia santiagueña, sin embargo, sostienen otra versión. Aseguran que el lateral izquierdo viajó a la vecina provincia por asuntos personales y que el martes se incorporará al plantel que conduce Juan Vita, desmintiendo cualquier ruptura del acuerdo y dando por hecho que el futbolista jugará en Güemes.

Benítez llegó a firmar contrato con el elenco santiagueño. En paralelo, el defensor con pasado en Central Córdoba ya se sumó a los entrenamientos de San Martín de Tucumán, donde existe un acuerdo de palabra para cerrar su llegada en las próximas horas.

Así, el caso Benítez se convirtió en una verdadera novela del mercado, con versiones encontradas y final abierto. Mientras Güemes transmite tranquilidad y espera su regreso, en Tucumán dan el pase prácticamente por hecho, a la espera de la firma que confirme cuál será, finalmente, el destino del lateral izquierdo.