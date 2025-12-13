Chiqui Tapia, presente en la final del Clausura en el Madre de Ciudades

El presidente de la AFA presenció el choque entre Estudiantes y Racing desde uno de los palcos del estadio.
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está presente en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde observa desde el palco oficial la gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes, en una noche que volvió a tener a Santiago del Estero como epicentro del fútbol argentino.
Tapia arribó al estadio minutos antes del inicio del encuentro y se ubicó en uno de los palcos principales, acompañado por dirigentes del fútbol nacional. Su presencia le da aún más relevancia institucional a una definición que captó la atención de todo el país.