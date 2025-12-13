Ingresar
Chiqui Tapia, presente en la final del Clausura en el Madre de Ciudades

El presidente de la AFA presenció el choque entre Estudiantes y Racing desde uno de los palcos del estadio.

Hoy 23:13
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, está presente en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde observa desde el palco oficial la gran final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes, en una noche que volvió a tener a Santiago del Estero como epicentro del fútbol argentino.

Tapia arribó al estadio minutos antes del inicio del encuentro y se ubicó en uno de los palcos principales, acompañado por dirigentes del fútbol nacional. Su presencia le da aún más relevancia institucional a una definición que captó la atención de todo el país.

