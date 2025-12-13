Con el acompañamiento de la municipalidad se realizó la premiación del concurso de cortometrajes Mostra Historias

El público pudo disfrutar de la proyección de 21 cortometrajes.

Hoy 23:16

Con un clima ideal para el encuentro, se llevó a cabo la jornada de premiación de la segunda edición del MostraHistorias, el concurso de cortometrajes de ficción organizado por La Mostra Visual junto a la Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital, consolidándose como un espacio para el fortalecimiento del audiovisual santiagueño.

Durante la tarde y noche del viernes último en el Parque del Encuentro, el público pudo disfrutar de la proyección de 21 cortometrajes de ficción realizados por cineastas santiagueños, descubriendo nuevos talentos y reconfirmando que en Santiago del Estero existe una comunidad comprometida, activa y apasionada por el desarrollo del audiovisual local. Además se instaló una muestra fotográfica con trabajos de integrantes de La Mostra, un sector especial para la exhibición de afiches de los cortos participantes y una feria con emprendimientos artísticos y gastronómicos acompañó la velada.

La apertura del evento contó con las palabras de bienvenida de Valeria Bullaude, integrante de La Mostra Visual, y posteriormente del director de Cultura de la Capital, Francisco Avendaño, quien destacó la importancia de acompañar y fortalecer estas iniciativas culturales.

Luego de las proyecciones de los cortometrajes en competencia, el cierre del evento estuvo marcado por la ceremonia de premiación, donde se reconoció el trabajo de las y los realizadores participantes.

Se otorgaron primero los premios especiales elegidos por Jurados de Asociaciones referentes de la cultura santiagueña.

El primer premio del concurso fue para la obra titulada “Cocina con Amor”,realizada por Roque Riera; el segundo fue para la obra titulada “Quieres que te cuente”, realizada por Eugenia María Sal, y el tercer premio correspondió a “Changuito con sueños”, realizada por Sofía Belén Castellanos.