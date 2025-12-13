Ingresar
La Municipalidad trabaja en la plantación de más de 2200 árboles en las veredas del barrio San Martín

El trabajo fue realizado por operarios de la Dirección de Parques y Paseos.

La Municipalidad de la Capital lleva adelante la campaña de arbolado urbano 2025 con la plantación de más de 2200 nuevos ejemplares en las veredas y espacios de uso común del barrio San Martín.

La Dirección de Parques y Paseos colocó thevetias, moras híbridas, paraísos, fresnos y ligustros, entre otras especies caracterizadas por su amplia proyección de sombra.

A lo largo de este año se plantaron más de 60 mil árboles en todos los barrios de la ciudad, con el acompañamiento de organizaciones ambientalistas, jardines de infantes municipales, instituciones educativas públicas y privadas y otros organismos.

También se entregaron árboles a cientos de vecinos que donaron botellas plásticas para la elaboración de ladrillos ecológicos para el IPVU.

