Alumnos del centro municipal de Educación para el Arte realizaron una muestra de fin de año en el parque del encuentro

Más de 100 personas asistieron a los talleres realizados durante el año.

Durante la noche del sábado, el Centro de Educación para el Arte de la Municipalidad de la Capital cerró el ciclo lectivo 2025 con una muestra artística que tuvo la participación de alumnos y el acompañamiento de vecinos en el Parque del Encuentro.

A lo largo del año más de 100 personas asistieron a los diferentes talleres gratuitos de formación que realizó el centro municipal. Asimismo cientos de vecinos formaron parte de las clases de danzas que se realizaron en diferentes espacios de la ciudad como el parque Sur, la Reserva Ecológica y la plaza Libertad.

En el Parque del Encuentro se entregaron también los certificados en una ceremonia que fue encabezada por el secretario de Coordinación, Daniel Kobylañski; por la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo y por Miguel Serrano, director del CEA.

Los talleres de este año fueron de canto, agrupación vocal, de canto y expresión escénica, de coro de adultos mayores, coro, iniciación a la guitarra, de teclado, de audio perceptiva, de teatro para jóvenes, teatro para niños, danzas folclóricas, danzas latinoamericanas y de percusión latina.

También en el Parque del eñEncuentro se desarrolló el sábado una feria de emprendedores con productos navideños, la que también tendrá otra jornada este domingo en el horario de 19 a 23 horas