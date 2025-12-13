Los Leones dieron el golpe ante Países Bajos y se subieron a la cima de la FIH Pro League

En Santiago del Estero, el seleccionado argentino masculino de hockey venció 3-2 al poderoso conjunto neerlandés, cortó una racha de seis años sin triunfos ante ese rival y quedó como líder del certamen.

Hoy 23:31

Los Leones volvieron a mostrar carácter en la FIH Pro League. En el estadio Provincial de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Lucas Rey se impuso 3-2 frente a Países Bajos en su tercera presentación de la ventana y cerró una noche clave tanto por el resultado como por el contexto ya que fue el primer triunfo ante los neerlandeses después de seis años.

El partido tuvo un primer tiempo claramente favorable para Argentina. Con el correr de los minutos, el seleccionado se afirmó en defensa y ganó presencia en ataque, mientras que Países Bajos nunca terminó de sentirse cómodo. A los 17 minutos, Tomás Domene abrió el marcador con una arrastrada precisa que se metió en el ángulo. Diez minutos más tarde, tras un córner corto que derivó en penal, Maico Casella definió fuerte y abajo para estirar la ventaja. Ya con el tiempo cumplido del primer período, Domene volvió a aparecer para firmar el 3-0 antes del descanso.

En el complemento, el conjunto neerlandés reaccionó. Duco Telgenkamp descontó a los 33 minutos y le dio otro ritmo al encuentro. Argentina resistió ese momento con orden defensivo y con un Tomás Santiago atento bajo los tres palos, sosteniendo la diferencia durante gran parte del segundo tiempo. En el cierre, Países Bajos volvió a acercarse en el marcador con un gol de Tijmen Reyenga a los 60 minutos, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Con los goles de Domene, por duplicado, y Casella, Los Leones sumaron tres puntos importantes y alcanzaron las ocho unidades, lo que les permite quedar como líderes del certamen. La ventana en Santiago del Estero se cerrará este domingo, desde las 19, cuando el seleccionado argentino vuelva a enfrentar a Pakistán.