Libertadores 2026: con Estudiantes, estos son los 43 clasificados

El Pincha se transformó este sábado en el 7° representante del país en el máximo torneo continental a nivel clubes.

Con Flamengo ya campeón 2025, la Copa Libertadores le abrió sus puertas a la edición 2026, una edición que ya tiene 43 clasificados con el pack completo de equipos argentinos: Estudiantes se transformó este sábado en el 7° representante del país en el máximo torneo continental a nivel clubes.

En fase de grupos ya están Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca por Argentina, Always Ready y Bolívar por Bolivia, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense por Brasil, Coquimbo Unido y U. Católica por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia, Independiente del Valle por Ecuador , Cerro Porteño y Libertad por Paraguay, Universitario por Perú, Nacional y Peñarol por Uruguay y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.

Por su parte, Botafogo, Deportes Tolima, Liga de Quito, Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal al menos se aseguraron un lugar en la Fase Previa.

Y Argentinos, The Strongest, O´Higgins, Huachipato, Bahía, U. Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Guaraní, Liverpool, Juventud de las Piedras, Independiente Medellín, Deportivo Táchira y Carabobo jugarán desde la Fase Previa.

Este miércoles 18, a las 12, la Conmebol sorteará las Etapas Preliminares del torneo. Mientras que la fase de grupos, inicialmente, se va a sortear en la semana del 18 de marzo

En total, serán 47 los clasificados: de esos 47 habrá 32 en la fase de grupos.

Argentina (7 cupos)

• Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Argentina 1)

• Platense, campeón del Apertura 2025 (Argentina 2)

• Estudiantes, campeón del Clausura 2025 (3)

• Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025 (4)

• Rosario Central, 1° clasificado de la tabla anual 2025 (5)

• Boca Juniors, 2° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

• Argentinos Juniors, 3° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

Bolivia (4 cupos)

• Always Ready, campeón de la Primera División 2025 (Bolivia 1)

• Bolívar, subcampeón de la Primera División 2025 (2)

• Campeón de la Copa Bolivia 2025 (3)

• 3° de la Primera División 2025 (4)

The Strongest, , 3° puesto de la Primera División 2025, es Bolivia 4. Puede ser Bolivia 3 si es campeón de la Copa Bolivia o si Bolívar es campeón de dicha Copa.

Blooming o Nacional de Potosí será el otro equipo de Bolivia en Fase previa.

Brasil (8 cupos)

• Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025 (Brasil 1)

• Campeón de la Copa Brasil 2025 (Brasil 2)

• Palmeiras, subcampeón del Brasileirao 2025 (3)

• Cruzeiro, 3° del Brasileirao 2025 (4)

• Mirassol, 4° del Brasileirao 2025 (5)

• Fluminense, 5° del Brasileirao 2025 (6)

• Botafogo, 6° del Brasileirao 2025 (7)

• Bahía, 7° del Brasileirao 2025 (8)

Cruzeiro, 3° puesto del Brasileirao, está clasificado como Brasil 4 y puede ser 2 si es campeón de la Copa Brasil.

Mirassol, 4° puesto del Brasileirao, está clasificado como Brasil 5 y puede ser 4 si Cruzeiro es campeón de la Copa Brasil.

Chile (4 cupos)

• Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1)

• U, Católica, subcampeón de la Liga de Primera 2025 (2)

• O´Higgins, 3° de la Liga de Primera 2025 (3)

• Huachipato, campeón Copa Chile 2025 (4)

Colombia (4 cupos)

• Independiente Santa Fe, campeón del Apertura 2025 (Colombia 1)

• Campeón del torneo Finalización 2025 (2)

• 1° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (3)

• Independiente Medellín, 2° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (4)

Deportes Tolima, 1° puesto de la Primera 2025, puede ser Colombia 2 ó 3, ya que juega la final del Torneo Finalización.

Ecuador (4 cupos)

• Independiente del Valle, campeón de la Liga Pro 2025 (Ecuador 1)

• 1° en la Fase Inicial de la Liga Pro 2025 (2)

• 2° en la Fase Final de la Liga Pro 2025 (3)

• Campeón de la Copa Ecuador 2025 (4)

Liga de Quito, 4° puesto asegurado de la Fase Final de la Serie A y finalista de Copa Ecuador, puede ser Ecuador 2 ó 3.

U. Católica, finalista de la Copa Ecuador, puede ser Ecuador 3 ó 4.

Barcelona , puede ser Ecuador 2 si termina segundo en la Fase Final de la LigaPro. O Ecuador 3 si termina en el tercer puesto.

Emelec, puede ser Ecuador 4. Para eso necesita que Barcelona caiga hasta el cuarto puesto de la Fase Final de la LigaPro.

Paraguay (4 cupos)

• Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025 mejor ubicado en la tabla acumulada (Paraguay 1)

• Libertad, campeón del Apertura 2025 peor ubicado en la tabla acumulada (2)

• Guaraní, 1° ubicado de la tabla anual (3)

• 2 de Mayo, campéon o subcampeón de la Copa Paraguay 2025 (4) General Caballero no puede por el descenso.

Perú (4 cupos)

• Universitario, campeón de la Liga 1 2025 (Perú 1)

• Subcampeón de la Liga 1 2025 (2)

• 3° en la tabla acumulada de la Liga 1 (3)

• Alianza Lima, 4° en la tabla acumulada de la Liga 1 (4)

Cusco: 3° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2 ó 3.

Sporting Cristal: 3° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2 ó 3.

Uruguay (4 cupos)

• Nacional, campeón del campeonato uruguayo 2025 (Uruguay 1)

• Peñarol, subcampeón del campeonato uruguayo 2025 (2)

• Liverpool, 1° ubicado en la tabla anual no finalista de la Liga Uruguaya (3)

• Juventud de Las Piedras, 2° ubicado en la tabla anual no finalista en la Liga Uruguaya (4)

Venezuela (4)

• Universidad Central, campeón de la Liga FUTVE 2025 (Venezuela 1)

• Deportivo La Guaira, 1° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (2)

• Carabobo, Subcampeón de la Liga FUTVE (3)

• Deportivo Táchira, 2° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (4)

Universidad Central: finalista de la Primera División de Venezuela 2025, puede ser Venezuela 1 ó 3.

Carabobo: finalista de la Primera División de Venezuela 2025, puede ser Venezuela 1 ó 3.

Fecha de la Libertadores 2026

El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero ( acá empezará la acción para un equipo argentino). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.

En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.