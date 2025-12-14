Libertadores 2026: con Estudiantes, estos son los 43 clasificados

El Pincha se transformó este sábado en el 7° representante del país en el máximo torneo continental a nivel clubes.
Con Flamengo ya campeón 2025, la Copa Libertadores le abrió sus puertas a la edición 2026, una edición que ya tiene 43 clasificados con el pack completo de equipos argentinos: Estudiantes se transformó este sábado en el 7° representante del país en el máximo torneo continental a nivel clubes.
En fase de grupos ya están Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca por Argentina, Always Ready y Bolívar por Bolivia, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense por Brasil, Coquimbo Unido y U. Católica por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia, Independiente del Valle por Ecuador , Cerro Porteño y Libertad por Paraguay, Universitario por Perú, Nacional y Peñarol por Uruguay y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.
Por su parte, Botafogo, Deportes Tolima, Liga de Quito, Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal al menos se aseguraron un lugar en la Fase Previa.
Y Argentinos, The Strongest, O´Higgins, Huachipato, Bahía, U. Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Guaraní, Liverpool, Juventud de las Piedras, Independiente Medellín, Deportivo Táchira y Carabobo jugarán desde la Fase Previa.
Este miércoles 18, a las 12, la Conmebol sorteará las Etapas Preliminares del torneo. Mientras que la fase de grupos, inicialmente, se va a sortear en la semana del 18 de marzo
En total, serán 47 los clasificados: de esos 47 habrá 32 en la fase de grupos.
Argentina (7 cupos)
• Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Argentina 1)
• Platense, campeón del Apertura 2025 (Argentina 2)
• Estudiantes, campeón del Clausura 2025 (3)
• Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025 (4)
• Rosario Central, 1° clasificado de la tabla anual 2025 (5)
• Boca Juniors, 2° clasificado de la tabla anual 2025 (6)
• Argentinos Juniors, 3° clasificado de la tabla anual 2025 (6)
Bolivia (4 cupos)
• Always Ready, campeón de la Primera División 2025 (Bolivia 1)
• Bolívar, subcampeón de la Primera División 2025 (2)
• Campeón de la Copa Bolivia 2025 (3)
• 3° de la Primera División 2025 (4)
The Strongest, , 3° puesto de la Primera División 2025, es Bolivia 4. Puede ser Bolivia 3 si es campeón de la Copa Bolivia o si Bolívar es campeón de dicha Copa.
Blooming o Nacional de Potosí será el otro equipo de Bolivia en Fase previa.
Brasil (8 cupos)
• Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025 (Brasil 1)
• Campeón de la Copa Brasil 2025 (Brasil 2)
• Palmeiras, subcampeón del Brasileirao 2025 (3)
• Cruzeiro, 3° del Brasileirao 2025 (4)
• Mirassol, 4° del Brasileirao 2025 (5)
• Fluminense, 5° del Brasileirao 2025 (6)
• Botafogo, 6° del Brasileirao 2025 (7)
• Bahía, 7° del Brasileirao 2025 (8)
Cruzeiro, 3° puesto del Brasileirao, está clasificado como Brasil 4 y puede ser 2 si es campeón de la Copa Brasil.
Mirassol, 4° puesto del Brasileirao, está clasificado como Brasil 5 y puede ser 4 si Cruzeiro es campeón de la Copa Brasil.
Chile (4 cupos)
• Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1)
• U, Católica, subcampeón de la Liga de Primera 2025 (2)
• O´Higgins, 3° de la Liga de Primera 2025 (3)
• Huachipato, campeón Copa Chile 2025 (4)
Colombia (4 cupos)
• Independiente Santa Fe, campeón del Apertura 2025 (Colombia 1)
• Campeón del torneo Finalización 2025 (2)
• 1° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (3)
• Independiente Medellín, 2° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (4)
Deportes Tolima, 1° puesto de la Primera 2025, puede ser Colombia 2 ó 3, ya que juega la final del Torneo Finalización.
Ecuador (4 cupos)
• Independiente del Valle, campeón de la Liga Pro 2025 (Ecuador 1)
• 1° en la Fase Inicial de la Liga Pro 2025 (2)
• 2° en la Fase Final de la Liga Pro 2025 (3)
• Campeón de la Copa Ecuador 2025 (4)
Liga de Quito, 4° puesto asegurado de la Fase Final de la Serie A y finalista de Copa Ecuador, puede ser Ecuador 2 ó 3.
U. Católica, finalista de la Copa Ecuador, puede ser Ecuador 3 ó 4.
Barcelona , puede ser Ecuador 2 si termina segundo en la Fase Final de la LigaPro. O Ecuador 3 si termina en el tercer puesto.
Emelec, puede ser Ecuador 4. Para eso necesita que Barcelona caiga hasta el cuarto puesto de la Fase Final de la LigaPro.
Paraguay (4 cupos)
• Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025 mejor ubicado en la tabla acumulada (Paraguay 1)
• Libertad, campeón del Apertura 2025 peor ubicado en la tabla acumulada (2)
• Guaraní, 1° ubicado de la tabla anual (3)
• 2 de Mayo, campéon o subcampeón de la Copa Paraguay 2025 (4) General Caballero no puede por el descenso.
Perú (4 cupos)
• Universitario, campeón de la Liga 1 2025 (Perú 1)
• Subcampeón de la Liga 1 2025 (2)
• 3° en la tabla acumulada de la Liga 1 (3)
• Alianza Lima, 4° en la tabla acumulada de la Liga 1 (4)
Cusco: 3° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2 ó 3.
Sporting Cristal: 3° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2 ó 3.
Uruguay (4 cupos)
• Nacional, campeón del campeonato uruguayo 2025 (Uruguay 1)
• Peñarol, subcampeón del campeonato uruguayo 2025 (2)
• Liverpool, 1° ubicado en la tabla anual no finalista de la Liga Uruguaya (3)
• Juventud de Las Piedras, 2° ubicado en la tabla anual no finalista en la Liga Uruguaya (4)
Venezuela (4)
• Universidad Central, campeón de la Liga FUTVE 2025 (Venezuela 1)
• Deportivo La Guaira, 1° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (2)
• Carabobo, Subcampeón de la Liga FUTVE (3)
• Deportivo Táchira, 2° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (4)
Universidad Central: finalista de la Primera División de Venezuela 2025, puede ser Venezuela 1 ó 3.
Carabobo: finalista de la Primera División de Venezuela 2025, puede ser Venezuela 1 ó 3.
Fecha de la Libertadores 2026
El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero ( acá empezará la acción para un equipo argentino). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.
El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.
En la semana del 6 de junio será el sorteo del cuadro de octavos rumbo a la gran final. Los octavos, por su parte, se harán entre el 11 y el 20 de agosto, los cuartos de jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales se desarrollarán entre el 14 y el 22 de octubre y la gran final está prevista para el 28 de noviembre.