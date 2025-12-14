Quimsa volvió a caer en Córdoba y quedó contra las cuerdas en el Cuadrangular Semifinal

La Fusión (dos derrotas en esta fase) enfrentará este domingo 17:30 horas a Chañares en cancha de Hindú en lo que será su última chance de conseguir el boleto a la siguiente etapa.

Hoy 01:00

Las Fusionadas perdieron ante Hindú por 61 a 42 en una nueva fecha de La Liga Femenina y acumulan dos derrotas en el Cuadrangular. Este domingo jugarán todo o nada frente a Chañares, en busca del boleto a la próxima fase.

En el primer cuarto el equipo cordobés sumó con D'agostino cerca del aro y el desequilibrio de Niz, la visita contestó con arrestos de Paoli, pero Hindú se quedaba con el primero 16 - 7.

En la Fusión triples de Peralta y Rojas buscaron descontar distancia, pero Galfrascoli y Alegre siguieron haciendo de las suyas. Valdez apareció a distancia para poner cifras al primer tiempo, arriba las locales 35 a 27.

En el tercer parcial se mantuvo el liderazgo, la mano desde el perímetro de Campos fue lo mejor para las dirigidas por Brao, mientras que Hindú se ponía 44/35 a falta de diez minutos.

En el cierre D'agostino y Alegre controlaron el juego, las santiagueñas sumaron con Leguizamón, pero el triunfo de Hindú ya estaba asegurado, 61 a 42.

La goleadora fue Malvina D’Agostino con 18 tantos además de 15 rebotes, Belén Alegre sumó 13. En Quimsa 12 para Lorena Campos y 9 de Sofía Paoli.

La Fusión (dos derrotas en esta fase) enfrentará este domingo 17:30 horas a Chañares en cancha de Hindú en lo que será su última chance de conseguir el boleto a la siguiente etapa.