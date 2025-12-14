Fútbol, pantallas y moda: el deporte como fenómeno cultural y económico

Especialmente después de la pandemia, los argentinos disfrutan más de su tiempo libre, y para hacerlo eligen practicar, mirar y vivenciar todo tipo de deportes. El impacto en el consumo.

Hoy 07:22

Por Marysol Antón, en TN

Por fanatismo, por diversión, por buscar estar bien físicamente. No importa el motivo: el deporte es el gran motor del consumo actual, ya sea en las tiendas de indumentaria como en la pantalla de las diferentes señales de TV y plataformas on demand.

“El deporte es mucho más que entrenamiento o entretenimiento: es identidad, refugio y punto de encuentro. En un contexto donde todo cambia demasiado rápido, el deporte ofrece algo que escasea: ritual, comunidad y sentido de pertenencia. No se trata solo de moverse, sino de sentirse parte de algo más grande”, asegura Ximena Díaz Alarcón, cofundadora y CEO de Youniversal.

Para Fernando Roca, director de Insights de Warner Bros. Discovery para Cono Sur, “lo que se ve es que el deporte se consolidó como uno de los grandes motores del consumo de contenidos. Esto se explica por una combinación de factores: cambios de hábitos pospandemia, avances tecnológicos, mayor accesibilidad y un crecimiento muy significativo de la oferta de documentales, series y películas deportivas, que se duplicó en los últimos cinco años”.

A eso se suma un componente emocional clave: “el temor a quedar fuera de la conversación, el FOMO que se activa en diferentes circunstancias de esta vida atravesada por las redes sociales, pero que se vuelve particularmente intenso cuando hablamos de fútbol”, añade Roca.

No solo en lo que vemos está el deporte presente, también en el día a día. “Se observa un cambio de consumo. Hoy la decisión de compra está más impulsada por el lifestyle y la moda. Muchas marcas de indumentaria, pospandemia, comenzaron a trabajar y ampliar la propuesta en la línea urbana, cómoda y canchera”, señala Julieta Schulze, jefa de Marketing del Alto Avellaneda, uno de los shoppings del grupo IRSA.

“Es muy fuerte el fútbol y el deporte urbano. Además, una categoría que ha ganado mucho protagonismo en los últimos años es el running, una actividad que fue tomando fuerza en el público. Para quienes la practican, ya sea de forma recreativa o competitiva, representa un estilo de vida. En ese marco, el running wear tiene un peso importante al definir el estilo de cada uno”, suma Schulze.

La número 5, el primer amor

En la Argentina, el interés deportivo es transversal, pero el fútbol sigue siendo el protagonista indiscutido. “Su relevancia cultural hace que el vivo continúe siendo un evento ineludible y el lugar donde la audiencia se concentra de manera masiva. Al mismo tiempo, se observa un crecimiento sostenido entre los jóvenes y, especialmente, entre las mujeres. Además, de cara al próximo Mundial, lo que se ve es un aumento claro de la expectativa y de la conversación social, algo que naturalmente impulsa el consumo de todo tipo de contenidos vinculados al fútbol”, analiza Roca.

Y lo ejemplifica señalando que “a nivel global, se da un continuo crecimiento de la audiencia en vivo, mundial tras mundial, logrando el récord histórico de televidentes en la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia (más allá de los condimentos propios del partido) con un 35% más que en la edición anterior”.

“En la Argentina el fútbol es casi una religión. Una creencia mágica. Son pocos los países que tienen tal veneración por un deporte, y eso explica lo central que es en la vida cotidiana y en la cultura”, define Valeria de Urraza, Business Development Director de KANTAR, división Insights Argentina.

Para graficarlo, la experta aporta números: “En el país el 93% de los hombres y el 77% de las mujeres son hinchas de algún equipo de futbol”.

Y si nos adelantamos a mediados de 2026, ya podemos empezar a palpitar lo que genera un Mundial en estas tierras. “Un partido de la selección paraliza el país, y el triunfo o la derrota se sienten totalmente propios (no solo del equipo). Es más intenso que en la mayoría de los países, justamente por ese rol ‘casi mágico’ y ‘casi religioso’ que el argentino le otorga al fútbol”, asegura De Urraza.

En esta previa a la Copa del Mundo, “saberse campeones sigue funcionando como una especie de compensación emocional frente a las tensiones cotidianas: una dosis de autoestima colectiva en medio de la incertidumbre. Y aunque la posibilidad de viajar esté lejos para la mayoría, ya se vive una anticipación festiva, con rituales, merchandising, contenidos y conversaciones que reactivan la mística nacional”, dice Díaz Alarcón.

Entonces, en este clima, “el deporte vuelve a ser territorio de orgullo, unión y deseo compartido, un espacio donde lo colectivo todavía tiene fuerza, y donde las marcas que sepan leer esa vibración van a encontrar una conexión auténtica”, indica la fundadora de Youniversal.

“Luego de ganar el último mundial hubo un consumo prolongado de contenidos vinculados a esa gesta. Tuvo un motivo: teníamos la Copa, y no estábamos ya acostumbrados a que nos pase eso. Recién en 2024 empezó a decaer el interés por estos programas, es algo incomparable con otros países. Ahora vuelve a crecer la expectativa, pero ya sin presión”, describe Leonardo de Pinto, director de Contenidos de Torneos.

En este sentido, en la Argentina entre los programas más vistos están aquellos en los que el debate es el protagonista. “Son un show en sí mismos, porque conjugan fútbol, diversión y entretenimiento. Después llegan los noticieros en el interés del público”, aclara De Pinto.

Pero los fanáticos no se contentan con seguir a su equipo, con ver cada partido. Quieren estar inmersos en la cultura de su club. Y esto lo saben en Alto Avellaneda. “El shopping tiene la particularidad de estar ubicado a metros de los estadios de Independiente y Racing. Para el shopping es importante poder brindar a todos ellos una experiencia destacada a través de alianzas con las marcas que patrocinan ambas instituciones. Por ejemplo, con Puma se realizan habitualmente acciones para lanzamiento de indumentaria CAI, tales como, experiencias en tienda, visita de jugadores, beneficios comerciales, regalos por compra.

Asimismo, se busca amplificar y dar visibilidad a todas estas propuestas a través de contents creators o voceros que matcheen con la temática de cada activación. Algo similar apuntamos a desarrollar en conjunto con Nike que, a partir de 2026, será la marca que vista a Racing”, adelanta Schulze.

De la vida a la pantalla

El fanatismo por el fútbol sigue creciendo. “En los últimos años esto fue estimulado por los medios, y así ha aumentado la oferta de partidos y campeonatos para ver. A su vez, esto ha impactado en otros deportes: hoy es fácil aprender sobre muchas disciplinas, compartir la actividad de ver partidos con amigos o familia, y así se van sumando adeptos”, dice De Urraza.

Según datos del Monitor Global de Kantar, actualmente el 73% de los hombres y 37% de las mujeres se declaran “fanáticos de los deportes”. Aunque esto no necesariamente los ponga en el rol de practicarlos.

“Los que practican deporte son solo una porción de los seguidores y los fanáticos. Sin embargo, en la Argentina es grande la cantidad de personas que practican algún deporte: 48% lo hacen al menos una vez por semana, y 13% al menos una vez por mes”, detalla De Urraza.

Ahora, al momento de sentarse frente a la pantalla, el fútbol acapara la atención, ya que el 58% de los argentinos eligen verlo. Le siguen el tenis (25%), el básquet (18%), el automovilismo (17%), el boxeo (16%), el rugby (11%) y el vóley (11%). El resto de los deportes ronda entre el 7% y el 4%, como atletismo, hockey y e-sports.

“En los últimos años el consumo deportivo creció de manera sostenida, tanto en rating como en tiempo de visualización. Las audiencias buscan cada vez más el contenido en vivo. La TV paga sigue siendo el lugar natural para ver fútbol en directo, mientras que las plataformas digitales amplifican el ecosistema con highlights, análisis, contenido detrás de escena y piezas temáticas que mantienen activo el interés durante toda la semana”, cuenta Roca.

Así, según este experto, “el consumo total de contenido deportivo disponible en plataformas de streaming se duplicó en cinco años, y eso se refleja directamente en los niveles de engagement. La curva es positiva en rating, permanencia y frecuencia”.

“Luego de la pandemia se percibe que el consumo de los eventos deportivos ya no es algo solo personal, sino familiar. Y de este modo empezó a crecer el consumo, el compartir estos espacios e intereses. Además, cada integrante del grupo tiene su camiseta o un objeto que le guste”, resalta De Pinto.

Lo cierto es que el fin de semana está cargado de deporte en todos los espacios, pero también de lunes a viernes no puede faltar ese momento de descarga en el que solo importa el resultado, la habilidad y jugar, simplemente jugar.