Facebook da un giro total: la nueva apuesta que busca reconquistar usuarios

Meta avanza con un rediseño integral de Facebook que apuesta a una experiencia más visual, inmersiva y ordenada, con cambios en el feed, la navegación y las herramientas de creación de contenido para adaptarse a las nuevas formas de consumo digital.

Hoy 07:21
Facebook

Facebook avanza hacia una de las transformaciones más importantes de su historia. La red social de Meta comenzará a implementar un rediseño más visual e inmersivo, con el objetivo de adaptarse a un entorno dominado por los videos cortos y el consumo rápido de contenidos.

Entre los principales cambios se destaca un Feed más limpio y ordenado, con publicaciones en formato de grilla, imágenes en pantalla completa y gestos rápidos para interactuar. La navegación también se reorganiza, dando mayor protagonismo a secciones clave como Reels, Amigos, Marketplace y Perfil.

El buscador será más intuitivo y visual, combinando fotos, videos y publicaciones en una misma vista, mientras que las herramientas para crear contenido estarán más visibles y simplificadas.

Desde Meta señalaron que las actualizaciones llegarán de manera progresiva durante 2026 y buscan que Facebook sea más fácil de usar, más atractivo y mejor preparado para competir en el actual ecosistema digital.

