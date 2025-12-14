Se tatuó una frase por su perro Beagle y su historia conmovió a TikTok

El video del tatuaje dedicado a su perro fallecido se volvió viral en TikTok y despertó una ola de emociones, con miles de usuarios que se identificaron con el dolor de la pérdida y el amor incondicional por las mascotas.

El homenaje de una joven a su perro fallecido conmovió a miles de usuarios en TikTok, donde el video que muestra el proceso de su tatuaje se volvió viral y despertó una ola de empatía en las redes sociales.

La protagonista, identificada en la plataforma como @paula__912, compartió el momento en el que decidió plasmar en su piel un recuerdo permanente de su mascota. En la publicación explicó el motivo del tatuaje con una frase sencilla pero cargada de emoción: “Cuando me preguntan por qué me tatué ahí”.

El diseño, ubicado en el empeine, lleva la inscripción “Nacho descansaba acá”, en alusión a su perro Beagle, que solía apoyarse sobre ese lugar de su pie. La elección del mensaje y la zona del cuerpo reflejan el fuerte vínculo que unía a la joven con su mascota y la necesidad de mantener vivo su recuerdo.

El video intercala imágenes del tatuaje con registros de Nacho descansando sobre el pie de su dueña, lo que potenció la carga emocional del contenido y permitió que los usuarios comprendieran la historia detrás del homenaje.

La repercusión fue inmediata: la publicación alcanzó casi tres millones de reproducciones y superó los 600 mil “me gusta”, convirtiéndose en una de las historias más emotivas que circularon en la plataforma en los últimos días.

En los comentarios, cientos de personas compartieron su propio dolor por la pérdida de una mascota. “Me hiciste llorar”, “Nadie habla del dolor horrible de perder a tu mascota” y “Hace dos días se fue mi perrihija” fueron algunos de los mensajes que acompañaron el video, que volvió a poner en primer plano el profundo lazo afectivo entre las personas y sus animales.