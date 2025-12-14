Golpe al narcotráfico en Salta: secuestran cocaína valuada en millones de dólares

Un operativo de la Policía Federal Argentina, en el marco del Servicio Plan Güemes, culminó con el secuestro de 200 kilos de cocaína y la detención de dos personas oriundas de Orán, en el acceso norte a Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta. El hallazgo dio inicio a una investigación que apunta a desarticular una organización criminal de alcance transnacional.

Según informó El Tribuno, la causa quedó a cargo de la fiscal María del Carmen Núñez, quien dispuso el secuestro del vehículo, el envío del cargamento a peritajes para determinar la pureza de la droga y la implementación de nuevas medidas investigativas. El objetivo es identificar la cadena de suministro, establecer el origen del estupefaciente —presumiblemente Bolivia— y confirmar el destino final, que por la magnitud incautada no sería el mercado local.

El procedimiento se activó cerca de las 7:50, cuando un automóvil gris oscuro frenó de manera abrupta metros antes de un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 50. La maniobra, interpretada como un intento de evasión, alertó a los efectivos. Al identificar al conductor, este alegó que transportaba hoja de coca en el baúl, pero su nerviosismo motivó la consulta inmediata a la Fiscalía, que autorizó la inspección del rodado con testigos.

Durante la requisa, los agentes hallaron bultos envueltos en lona negra con paquetes rectangulares sellados con cinta amarilla. El vehículo fue trasladado a la Terminal de Ómnibus de Orán, donde el pesaje confirmó un total de 200 kilos de cocaína, ocultos en un doble fondo, una modalidad habitual para sortear controles. El valor de mercado del cargamento se estima en millones de dólares, según su destino final.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición judicial para su indagatoria preliminar, mientras continúan las tareas para determinar la estructura completa de la organización y sus posibles vínculos internacionales.