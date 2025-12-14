Conmoción en Jujuy: asesinaron a un adolescente de 15 años tras una fiesta de egresados

El ataque ocurrió durante la madrugada en Alto Comedero, cuando una patota interceptó a dos adolescentes a la salida de una fiesta. La víctima murió tras ser apuñalada y la Justicia investiga la responsabilidad de los menores detenidos y de los adultos a cargo del evento.

Hoy 07:52

Un violento episodio ocurrido en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, terminó con la muerte de un adolescente de 15 años y la detención de varios menores. El hecho se registró en las inmediaciones de una fiesta de egresados y es investigado por la Justicia, que analiza también la responsabilidad de los adultos a cargo del evento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, sobre calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, cuando una patota interceptó a dos adolescentes que salían de la fiesta y se dirigían a comprar bebidas. Según testigos citados por Todo Jujuy, la agresión fue repentina y habría estado motivada por disputas territoriales entre barrios.

La víctima, domiciliada en el sector de las 47 Hectáreas de Alto Comedero, recibió heridas de arma blanca, logró avanzar unos metros y se desplomó en la vía pública. Personal del SAME acudió tras el llamado de vecinos e inició maniobras de RCP, pero el joven falleció en el lugar. Otro adolescente también resultó herido con un cuchillo, aunque permanece fuera de peligro.

Horas después, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, desplegó rastrillajes en distintos domicilios del barrio. Con aportes de testigos y un video viralizado, la Policía identificó a los presuntos autores y detuvo a dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15, además de demorar a otros menores que se encontraban con ellos.

Los detenidos, de 13 a 16 años, fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero con la presencia de padres o tutores, conforme a la normativa vigente. La causa fue remitida al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y las imputaciones.

La fiscalía también investiga el contexto del evento: si los adolescentes asistieron con autorización de sus padres, qué controles existían en la vivienda donde se realizó la fiesta y la posible responsabilidad de los adultos vinculados a la organización. Vecinos aportaron testimonios clave y describieron una escena de confusión y tensión, señalando que la agresión ocurrió fuera del domicilio donde se celebraba la reunión.