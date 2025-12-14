Imputaron a un empleado municipal por matar a un hombre con una pala mecánica

El hecho ocurrió en Córdoba, cuando el acusado operaba una pala mecánica y aplastó a la víctima, provocándole la muerte.

Hoy 08:00

Un empleado municipal de la ciudad de Oliva, en la provincia de Córdoba, fue imputado por homicidio culposo agravado tras la muerte de un hombre de 48 años que vivía en situación de calle y cuyo cuerpo fue encontrado en el basural municipal. La acusación sostiene que la víctima murió luego de ser aplastada por una pala mecánica que era operada por el imputado durante una jornada laboral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La imputación recayó sobre J.C.R.C., luego de que la Fiscalía analizara pruebas, peritajes y testimonios vinculados al hecho, ocurrido meses atrás, según consignó el medio El Doce.

El caso cobró notoriedad pública tras el reclamo de los familiares del fallecido, identificado como Deolindo Gómez, quienes denunciaron demoras en el avance de la causa. De acuerdo al testimonio de sus hijos, la última vez que fue visto con vida fue a mediados de mayo, momento en el que se desplegó un operativo de búsqueda con la participación de Bomberos Voluntarios y la Policía de Córdoba.

El 31 de mayo, el cuerpo de Gómez fue hallado entre montículos de basura en el predio del basural, lo que dio inicio a una investigación judicial más profunda. Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron que la víctima solía frecuentar el lugar y que, al momento del hecho, podría haberse encontrado en una zona de baja visibilidad.

Los informes periciales incorporados al expediente señalaron la falta de medidas de seguridad y protocolos adecuados, por lo que la Fiscalía investiga si existió negligencia en la maniobra realizada con la maquinaria pesada. Por ese motivo, el hecho fue calificado como homicidio culposo agravado, tanto por el uso de un vehículo automotor como por haberse producido en un ámbito de riesgo laboral.

La causa continúa en trámite y ahora se espera la declaración del acusado ante la jueza Mónica Biandrate, mientras la Justicia avanza en la determinación de responsabilidades.