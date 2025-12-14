Pampita sorprendió en el show de María Becerra y desató la ovación del público en el Monumental

La modelo sorprendió a miles de fanáticos al sumarse a la performance de La Nena de Argentina durante la interpretación de “Sexo es la moda”.

Hoy 08:32

Por segundo día consecutivo, María Becerra deslumbró en el estadio Monumental ante más de 85.000 personas, con un espectáculo que combinó hits, una puesta en escena de alto impacto y la participación de invitados especiales. En el marco de su gira presentación del álbum Quimera, la cantante dio vida a sus distintos alter egos y volvió a confirmar su lugar central en la música argentina.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche no llegó desde el micrófono, sino desde el escenario: Pampita hizo una aparición sorpresiva durante la canción “Sexo es la moda” y provocó una verdadera ovación del público.

La modelo y conductora subió al escenario con un impactante vestido rojo, escote pronunciado y tacos a tono, y recorrió el escenario 360° ubicado en el centro del estadio River Plate. Mientras sonaban los efectos que simulaban flashes de cámaras, Pampita caminó con seguridad, lanzó besos y desplegó todo su glamour, generando una explosión de aplausos y gritos entre los fans.

Desde temprano, Pampita había mostrado en redes su expectativa por el recital. A través de Instagram Stories, compartió imágenes del Monumental colmado y de los miles de jóvenes que aguardaban el ingreso. Tras su aparición, el momento se viralizó rápidamente y la propia modelo replicó videos de su participación, celebrando la experiencia.

La noche ya había tenido momentos destacados con la presencia de Paulo Londra, Tiago PZK y Tini Stoessel, pero la intervención de Pampita logró sorprender incluso a los seguidores más atentos de La Nena de Argentina.

Con este show, María Becerra alcanzó un nuevo hito: se convirtió en la primera mujer argentina en agotar tres funciones en el Monumental, igualando récords de figuras internacionales como Taylor Swift y Madonna, y se prepara para una cuarta presentación que la dejará sola en ese logro.

El espectáculo estuvo dividido en cinco actos, cada uno representando un personaje de Quimera. Desde la estética animé de Shanina, pasando por el costado más dramático y barrial de la artista, hasta el tramo final en el que Becerra se mostró sin máscaras, el show combinó emoción, narrativa y potencia escénica.

El cierre llegó con “Mi amor”, junto a su pareja Rei, en una escena íntima sobre una cama suspendida, que culminó con un gesto romántico que emocionó a la cantante y al público.