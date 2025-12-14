Se ganó un bono de 50 mil dólares por un brutal nocaut: el argentino Kevin Vallejos hizo historia en la UFC

El luchador de 24 años venció a una leyenda: se impuso a Giga Chikadze en el segundo asalto. Con este espectacular triunfo se metió entre los 15 mejores de la categoría.

La noche del sábado 13 de diciembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la carrera de Kevin Vallejos. El luchador argentino se convirtió en protagonista de UFC Vegas 112 al lograr un nocaut inédito y brutal sobre Giga Chikadze en la pelea co-estelar dentro del recinto UFC Apex, en Las Vegas, Nevada. .

La victoria modificó el panorama de la división de peso pluma, ya que El Chino no solo rompió la racha de invictibilidad de nocauts de su rival, sino que ingresó por primera vez entre los primeros 15 del mundo en la categoría pluma. Como si fuera poco, su actuación le permitió ganar el bono de 50 mil dólares a la "Actuación de la noche“.

El combate comenzó con Giga Chikadze lanzando varias de sus patadas características, buscando dejar su marca en los intercambios y controlar la distancia. Vallejos presionó desde el inicio a pesar de la dificultad para contrarrestar los ataques a la pierna izquierda. Un golpe certero y un corte visible en su pierna no detuvieron al georgiano, aunque el flujo del combate empezó a modificarse cuando el argentino llevó la pelea al clinch debido a la herida de su contrincante.

El primer asalto se definió por la agresividad de Chikadze y la resiliencia de Vallejos. No obstante, en el segundo round, el desarrollo se volcó a favor del peleador sudamericano. Un resbalón de Chikadze abrió la posibilidad para Vallejos, quien lanzó una ráfaga de puños. Aunque el georgiano recuperó brevemente la compostura, el argentino acortó la distancia y ejecutó un puño giratorio perfectamente sincronizado que se transformó en el punto de quiebre del combate. La acción terminó con Vallejos conectando codazos directos mientras su oponente se encontraba aturdido contra la lona, forzando la intervención del árbitro al minuto 1:29 del segundo asalto.

Ese desenlace no solo puso fin a la noche para Chikadze, considerado una leyenda y con una racha previa de siete triunfos, sino que consolidó el récord de Vallejos como 3-0 en la organización máximo nivel de artes marciales mixtas. “Giga Chikadze es una leyenda, realmente es un peleador muy bueno con una racha de 7 victorias. La verdad es que es una leyenda y un guerrero de la vida”, expresó el argentino ante el público en el escenario.

El impacto del nocaut resonó en la propia organización, que durante la conferencia de prensa posterior anunció premios a las mejores actuaciones de la noche. Kevin Vallejos recibió uno de los bonos más codiciados de la velada: 50.000 dólares por “Actuación de la Noche”, correspondiente a su desenlace categórico ante el veterano georgiano. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Vallejos mostró el instante en que el también argentino y referente dentro de la UFC, Santiago Ponzinibbio, le comunicaba el premio extraordinario.

El significado personal de la victoria no se limitó al resultado deportivo ni económico. “Él tiene una asociación hermosa de la lucha contra el cáncer y la verdad es que después de esto me encantaría donar una parte de mi bolsa a la organización”, manifestó Vallejos en referencia a las actividades benéficas de su rival.

Vallejos se enfrentó a un luchador con el que tenía una clara diferencia física. El argentino, de 1.70m, acusó en la balanza 145 libras (65, 77kg); mientras que el georgiano clavó la báscula en 146 libras (66, 22kg), aunque la diferencia más notoria es en la altura: mide 1.83m.

La otra disparidad estaba en la edad. Chikadze, 15° en el ranking UFC del peso pluma, tiene 37 años y es uno de los luchadores experimentados de la empresa. Si bien pelea en la jaula de manera oficial desde fines del 2015 con un inicio en el kickboxing, se unió a la UFC oficialmente en el 2019. A mediados del 2018 perdió ante Austin Springer en el Serie Contender 10 de Dana White que es una vidriera de UFC y al año siguiente tuvo su estreno formal en la empresa.

En ocho años ligado a esta compañía, firmó ocho triunfos e hilvanó tres derrotas, ninguna de ellas por nocaut. El detalle es que esas tres caídas habían sido en el marco de sus últimas cuatro presentaciones. Aunque sus estadísticas formales hasta este combate eran de 15 victorias y 5 derrotas en toda su trayectoria de MMA.

Vallejos tiene 24 años y, aunque cuenta con muchas presentaciones en las artes marciales mixtas, esta fue su tercera vez en la esfera UFC. En las 17 presentaciones previas en el mundo MMA, el Chino sumó 16 victorias y 1 derrota. Precisamente esa única caída fue en septiembre del 2023 por decisión unánime ante el brasileño Jean Silva en el “Dana White’s Contender Series”.

Desde que inició en una jaula formalmente en el 2018, Vallejos pasó por distintos organismos de Artes Marciales Mixtas (MMA) pero el gran salto lo dio durante todo su camino profesional en el Samurai Fight House, uno de los eventos de la disciplina más destacados de Sudamérica. Invicto en esa empresa, el marplatense incluso hilvanó dos triunfos más entre fines del 2023 e inicios del 2024 como método de recuperación de aquella caída contra Silva. Ese camino lo puso de frente a otra oportunidad en la máxima compañía de MMA y no la desperdició: destrozó al norteamericano Cam Teague con una actuación implacable y se ganó el contrato con la UFC.

A partir de ahí, Vallejos tuvo un demoledor debut para vencer al surcoreano Seungwoo Choi por nocaut en el primer round y luego se impuso por decisión unánime ante el norteamericano Danny Silva. “Hay muchísimos peleadores que llevan muchísimo más tiempo y ni siquiera tienen la oportunidad de acercarse a un top. Que yo haya hecho dos peleas y ya esté peleando con ellos es una locura. Estoy agradecido. Ya tengo hasta mi segundo contrato. Más que agradecido”, le dijo Vallejos a Infobae antes de enfrentar al reconocido Chikadze.

Actualmente, Argentina tiene a su representante más destacada en Ailín Pérez, número 8 del ranking del peso gallo femenino. La peleadora de 31 años, que contabiliza 12 victorias y 2 derrotas en su camino de MMA, suma seis apariciones en UFC con una caída en su estreno pero con cinco triunfos consecutivos luego.