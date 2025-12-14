Joaquín Levinton sigue internado: cuándo podría recibir el alta médica

El cantante de Turf permanece internado en el Hospital Fernández tras sufrir un infarto, pero evoluciona favorablemente y, según informó la banda, podría recibir el alta médica en los próximos días.

Hoy 08:46

Luego de un primer día marcado por la preocupación, la salud de Joaquín Levinton muestra una evolución alentadora. Con el paso de las horas, el cantante continúa internado en el Hospital Fernández, pero su recuperación avanza de manera positiva y podría recibir el alta en los próximos días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mejora del líder de Turf fue confirmada por la propia banda a través de un comunicado oficial en redes sociales. “Queremos informar que Joaquín Levinton continúa evolucionando favorablemente en el Hospital Fernández, donde está siendo atendido de manera excelente por todo el equipo médico y el personal de la institución”, expresaron.

En el mismo mensaje, el grupo destacó que el músico se encuentra acompañado por su familia y de buen ánimo. “De continuar con esta evolución positiva, en los próximos días podría recibir el alta médica para continuar su recuperación en su hogar”, añadieron, además de agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas.

Levinton permanece bajo observación tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio durante una presentación en un bar de la Avenida Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025. El episodio se produjo alrededor de las 00:45, cuando el cantante comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho mientras se encontraba sobre el escenario.

Según explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, el artista presentó una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración, lo que motivó la inmediata intervención del personal del lugar y la activación del sistema de emergencias. La rápida llegada de la ambulancia, en apenas siete minutos, fue clave para su traslado al hospital.

De acuerdo a lo informado por fuentes médicas y por la banda, al músico se le colocó un stent y su evolución es favorable, lo que genera optimismo tanto en su entorno como en sus seguidores, que aguardan por su pronta recuperación y regreso a casa.