Un empleado del Palacio Libertad fue acusado de espiar a menores y murió tras tirarse de una ventana

Se trata de un empleado de Elencos Estables de la Nación al que acusaban de haber grabado a las bailarinas, menores de edad, cuando se cambiaban en los camarines.

Hoy 09:30

Un trágico incidente tuvo lugar el pasado viernes tras la gala “Navidades del mundo” en la Sala Auditorio Nacional del Palacio Libertad, que dejó a los presentes conmocionados. Un empleado de Elencos Estables de la Nación, encargado de trabajar en el evento, fue sorprendido grabando a menores de edad en los camarines donde las niñas se cambiaban tras la función.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió cuando el personal de seguridad recibió una alerta sobre la presencia sospechosa de un hombre en el vestuario de las bailarinas, todas menores de edad. Al ser confrontado por los padres, el empleado fue inmediatamente increpado y acusado de grabar a las niñas mientras se cambiaban. La tensión se incrementó rápidamente, lo que llevó a que los padres exigieran respuestas inmediatas.

El personal de seguridad intervino de inmediato y, al ser evacuado del área, el hombre fue trasladado a otro sector del edificio. Sin embargo, en medio del caos y tras una aparente crisis nerviosa, el acusado se lanzó desde una ventana interna del segundo piso del Palacio Libertad que da a la calle Bouchard. Aunque fue asistido por el SAME y trasladado de urgencia al hospital bajo custodia policial, el hombre, que había sufrido graves heridas, falleció al día siguiente.

Mientras tanto, las menores afectadas fueron atendidas rápidamente por las autoridades y, afortunadamente, se informó que todas se encuentran fuera de peligro. La gala, que había transcurrido sin incidentes, terminó con el susto y el dolor por el suceso, y las actividades del Palacio Libertad fueron suspendidas.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60 se hizo cargo de la investigación, y entre las pruebas clave se encuentra el celular del acusado, que se cree que utilizó para grabar las imágenes.