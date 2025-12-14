Camila Homs festejó la victoria de Estudiantes con un mensaje para José Sosa

Camila Homs expresó toda su emoción en redes sociales luego de que su pareja, José “el Principito” Sosa, se consagrara campeón con Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura 2025, disputada en Santiago del Estero.

Durante la madrugada del domingo, la modelo compartió un video en sus historias de Instagram en el que se la ve siguiendo atentamente la definición del partido y reaccionando con euforia al triunfo del Pincha. “Sos gigante mi amor”, escribió Homs en el posteo dedicado al futbolista, acompañando las imágenes del momento decisivo.

En la grabación, Camila aparece visiblemente conmovida, tapándose la cara mientras observa la definición. “No lo puedo creer Dios, ¡qué locura!”, se la escucha decir, y luego suma con entusiasmo: “¡Vamos, mi amor!”.

De esta manera, la modelo no dudó en manifestar públicamente su orgullo por Sosa tras la consagración de Estudiantes, que venció a Racing en una final vibrante. El encuentro había finalizado 1 a 1 en el tiempo reglamentario y se definió en la tanda de penales, donde el Pincha se impuso gracias a una destacada actuación del arquero Fernando Muslera, que atajó dos remates clave.