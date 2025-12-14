Un motociclista terminó inconsciente tras caer a una acequia

El sujeto terminó inconsciente y con múltiples heridas. Vecinos indicaron que circulaba a muy alta velocidad.

Hoy 09:59

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo cuando un motociclista, circulando a alta velocidad, perdió el control de su rodado y cayó dentro de una acequia de desagüe pluvial.

El siniestro ocurrió en la intersección de calle Sabio Wagner casi Avenida San Martín. Según reportes preliminares, el conductor al perder el control del rodado cayó directo en el canal de desagüe, mientras que su motocicleta terminó sobre la vereda, a escasos metros del lugar de la caída.

El motociclista quedó inconsciente a consecuencia del fuerte impacto y las heridas múltiples que presentaba. Servicios de emergencia y personal policial se hicieron presentes rápidamente en el lugar y debieron realizar maniobras para retirarlo del interior de la acequia.

Dada la gravedad de su estado, la persona fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal, donde quedó internada bajo pronóstico reservado.

Al momento del traslado, el motociclista no pudo ser identificado, ya que permanecía inconsciente. Las autoridades se encuentran a la espera de su evolución para poder determinar su identidad y las circunstancias exactas que llevaron al accidente. Se investigan las causas del despiste y la alta velocidad como factor determinante del siniestro.

Otro accidente con una menor herida

El suceso se registró alrededor de las 7:30 horas en la intersección de la Avenida Gottau casi Sarmiento, una zona transitada de la ciudad.

Las causas exactas del siniestro aún están siendo investigadas por las autoridades competentes. Tras el derrape, la joven necesitó asistencia médica de urgencia.

La víctima fue socorrida por personal de la ambulancia municipal, quienes le brindaron las primeras atenciones en el lugar para luego trasladarla al hospital zonal. Se informó que la adolescente presentaba diversas lesiones de distinta consideración.

En el sitio del accidente, efectivos de la Comisaría 41 llevaron a cabo las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho y regularizar el tránsito vehicular en la zona.