El mejor deportista del año será premiado esta noche con la “Copa Canal 7”

La fiesta del deporte organizada por el programa “Opinión Deportiva” comenzará a las 20 en el Fórum con transmisión en vivo y en directo de Canal 7 Satelital.

El Fórum Centro de Convenciones será escenario esta noche, desde las 20, de una nueva edición de la Fiesta del Deporte, el evento más tradicional del deporte provincial, donde se entregará la Copa Canal 7 al Deportista del Año y la Copa Opinión Deportiva al segundo mejor deportista de la temporada 2026.

La ceremonia será organizada y transmitida en vivo y en directo por Canal 7 por el programa Opinión Deportiva, que celebra su edición número 35 de manera ininterrumpida. Los deportistas ternados, premiados y reconocidos deberán presentarse a las 19.30, mientras que el ingreso será libre y gratuito para familiares y público en general.

Santiago Lezana, productor de Opinión Deportiva, destacó el valor histórico del evento: “Hace 35 años que estamos de manera ininterrumpida. Nunca lo interrumpimos por ninguna causa, ni siquiera en pandemia. Es un orgullo”. Además, agradeció el apoyo institucional y subrayó el crecimiento del deporte provincial como política de Estado.

La fiesta incluirá ternas en más de 30 disciplinas, además de distinciones especiales, menciones y reconocimientos a deportistas y dirigentes que marcaron el año. “Tenemos menciones para deportistas que han llegado a niveles internacionales elevadísimos, incluso campeones del mundo”, remarcó Lezana.

Entre las disciplinas ternadas se destacan atletismo, básquet, fútbol, hockey, natación, rugby, vóley, boxeo, ciclismo, tenis, entre muchas otras, reflejando el amplio abanico del deporte santiagueño. También habrá reconocimientos al mérito, al deporte amateur, al apoyo institucional y a las divisiones inferiores.

Desde la organización pidieron puntualidad, ya que el Fórum suele colmar su capacidad. “Es la fiesta mayor del deporte santiagueño, la única que se realiza desde hace 35 años sin interrupciones y exclusivamente para los deportistas de la provincia”, subrayaron.

Cabe recordar que en la última edición, el premio mayor quedó en manos del Club Atlético Central Córdoba, tras un 2024 histórico con la conquista de la Copa Argentina y la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Esta noche, Santiago del Estero volverá a celebrar a sus protagonistas, en una gala que reconoce el esfuerzo, la perseverancia y el talento de quienes representan al deporte provincial.

Ternas 2025 – Opinión Deportiva



Atletismo: Juan Chaparro (Loreto), Pablo Toledo, Miriam Toloza.



Básquet Femenino: Rocío Pato (Alte. Brown), Lorena Campos (Cnel. Borges), Julieta Coronel (Def. del Sud).



Básquet Local: Lorenzo Amicucci (Independiente), Rodrigo Stancampiano (Olímpico), Juan Cruz Arias (Nicolás Avellaneda).



Bicicross: Benjamín Orieta, Jahir Elías, Victorio González.



Boxeo: Kevin Suárez (Las Termas), Luis "Chocolatito" Borquez, Gastón Bulacio (Las Termas).



Cestobol: Sonia Battle (A.A. Quimsa), Santiago Díaz (Def. del Sud), Mariel Padilla (C. Córdoba).



Ciclismo: Emanuel García, Juan Pablo Deffis, Daniel Mansilla (Añatuya).



Fútbol Local: Matías Díaz Cantoni (U. Santiago), Franco Filho (Comercio), Adrián Toloza (Vélez).



Fútbol Liga Profesional: José Florentín.



Fútbol Primera Nacional: Santiago Rosales (Mitre).



Fútbol Femenino: Celeste Carrizo (C. Córdoba), Nelda Pereyra (Central Córdoba), Emilse Llanos (Sarmiento).



Golf: Simón López Bustos, Helena Suárez, Bautista Ribas.



Judo: Isaías Galván, Fernando Daniel Albornoz, Sofía Melián.



Mountain Bike: Francisco Orellano, Tomás Montenegro, Francisco Castro.



Natación: María Lourdes Salas, Máximo Córdoba Vizcarra, Benjamín Corvalán.



Rally: Julián Vílchez–Agustín Catálfamo (RC5), Rodrigo García–Oscar Zanello (Maxi Rally), Bruno Olivero–Noe de Giovanni (N1).



Rugby: Augusto Mirolo (SLTC), Ignacio Morales Luna (Old Lions RC), Mauro Chávez (Sgo Rugby).



Softbol: Morena Gorosito (Cardenales), Mauro Juárez Zelada (Círculo), Juan Pablo Comán (8 de Abril).



Taekwon Do: Lucas Umaño, Analía González, Emanuel García de Pasquale.



Tenis: Bruno Ayala, Santiago Fernández, Federico Olivera.



Tenis de Mesa: Valentín Serrano (Sub 23), Luciana Frías Paz (Sub 13), Malena López Auat (Sub 19).



Tiro: Diego Lindow, Pablo Camacho, Alberto Mdalel.



Turf: Carlos Bustamante, Rubén Camos, Juan Romero.



Vóley: Malena Pérez Carletti (Ateneo Vóley – punta), Sofía Gerez (Ateneo Vóley – armadora), Sofía Cejas (Mitre – central).



Distinciones 2025

Hockey: Leandro Cárdenas. Natación ArtÍstica: Daniela Gómez. BMX: Lisandro Díaz y Hernán Santillán. Fútbol: Sportivo Comercio de Campo Gallo. Boxeo: Marcela Acuña. Ciclismo: Virginia Juárez. Tenis: Dora Romero. Hockey Sobre Césped: Valentina Pérez. Patín Artístico: Escuela de Patín Artístico. Paranatación: Amira Deroy.



Distinciones Especiales

Al Mérito: Sr. Gustavo Aranda. Fútbol Amateur: Contador Atilio Chara. Apoyo al Deporte: Carlos Dapello. Apoyo al Turf: José Tarchini. Fútbol: Club Atlético Central Córdoba. Apoyo al Deporte: intendenta de la Capital, ingeniera Norma Fuentes.



Divisiones Inferiores

Básquet: Camp.. U11 Club Juventud Black; Camp. U13 Club Juventud Black; Camp. U15 Club Independiente BBC; Camp. U17 Club Olímpico; Camp. U21 A. A. Quimsa. Fútbol: Camp. 7º Div. Club A. Central Cba.; Camp. 8º Div. Club A. Mitre (Amarillo); Camp. 9º Div. Club A. Central Cba.; Camp. 10º Div. Club A. Unión Sgo.



Menciones Especiales

Ciclismo: Natalia Vera. Atletismo: Nelly Peñaflor. Atletismo: Mauricio Garzón. Cestobol: Selección santiagueña masculina. Cestobol: Club Defensores del Sud. Natación: Matías Sosa González. Tiro: Federico Martín Ruiz. Rugby: Pedro Delgado. Mejor dirigencia: Consejo Auxiliar Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña.

También las menciones y las distinciones especiales forman parte de un acontecimiento que tiene toda una historia y un compromiso permanente del programa "Opinión Deportiva" de Canal 7. En la última edición, el premio mayor lo ganó el Club Atlético Central Córdoba que en el 2024 se quedó con el título de campeón de la Copa Argentina y por ende con la clasificación histórica a la Copa Libertadores de América 2025.

