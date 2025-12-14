Natalia Vera fue elegida como la mejor deportista del año y se quedó con la Copa Canal 7

La pedalista beltranense tuvo un 2025 inolvidable y se llevó el máximo galardón de la Fiesta del Deporte organizada por el programa “Opinión Deportiva”.
El Fórum Centro de Convenciones fue escenario de una nueva edición de la Fiesta del Deporte, el evento más tradicional del deporte provincial, donde se entregó la Copa Canal 7 al Deportista del Año y la Copa Opinión Deportiva al segundo mejor deportista de la temporada 2026.
La ceremonia fue transmitida en vivo y en directo por Canal 7 por el programa Opinión Deportiva, que celebra su edición número 35 de manera ininterrumpida.
La fiesta incluyó ternas en más de 30 disciplinas, además de distinciones especiales, menciones y reconocimientos a deportistas y dirigentes que marcaron el año.
Los mejores de cada disciplina
Atletismo: Miriam Toloza
Básquet Femenino: Lorena Campos (Cnel. Borges)
Básquet Local: Rodrigo Stancampiano (Olímpico)
Bicicross: Jahir Elías
Boxeo: Luis "Chocolatito" Borquez
Cestobol: Santiago Díaz (Def. del Sud)
Ciclismo: Juan Pablo Deffis
Fútbol Local: Franco Filho (Comercio)
Fútbol Liga Profesional: José Florentín.
Fútbol Primera Nacional: Santiago Rosales (Mitre).
Fútbol Femenino: Nelda Pereyra (Central Córdoba)
Golf: Helena Suárez
Judo: Fernando Daniel Albornoz
Mountain Bike: Tomás Montenegro
Natación: Máximo Córdoba Vizcarra
Rally: Julián Vílchez–Agustín Catálfamo (RC5)
Rugby: Ignacio Morales Luna (Old Lions RC)
Softbol: Morena Gorosito (Cardenales)
Taekwon Do: Analía González
Tenis: Santiago Fernández
Tenis de Mesa: Luciana Frías Paz (Sub 13)
Tiro: Pablo Camacho
Turf: Rubén Camos
Vóley: Sofía Gerez (Ateneo Vóley)
Además, hubo distinciones especiales para:
Hockey: Leandro Cárdenas. Natación ArtÍstica: Daniela Gómez. BMX: Lisandro Díaz y Hernán Santillán. Fútbol: Sportivo Comercio de Campo Gallo. Boxeo: Marcela Acuña. Ciclismo: Virginia Juárez. Tenis: Dora Romero. Hockey Sobre Césped: Valentina Pérez. Patín Artístico: Escuela de Patín Artístico. Paranatación: Amira Deroy.
Al Mérito: Sr. Gustavo Aranda. Fútbol Amateur: Contador Atilio Chara. Apoyo al Deporte: Carlos Dapello. Apoyo al Turf: José Tarchini. Fútbol: Club Atlético Central Córdoba. Apoyo al Deporte: intendenta de la Capital, ingeniera Norma Fuentes.
Divisiones Inferiores
Básquet: Camp. U11 Club Juventud Black; Camp. U13 Club Juventud Black; Camp. U15 Club Independiente BBC; Camp. U17 Club Olímpico; Camp. U21 A. A. Quimsa. Fútbol: Camp. 7º Div. Club A. Central Cba.; Camp. 8º Div. Club A. Mitre (Amarillo); Camp. 9º Div. Club A. Central Cba.; Camp. 10º Div. Club A. Unión Sgo.
Y menciones especiales para:
Ciclismo: Natalia Vera. Atletismo: Nelly Peñaflor. Atletismo: Mauricio Garzón. Cestobol: Selección santiagueña masculina. Cestobol: Club Defensores del Sud. Natación: Matías Sosa González. Tiro: Federico Martín Ruiz. Rugby: Pedro Delgado. Mejor dirigencia: Consejo Auxiliar Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña.