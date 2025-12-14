Natalia Vera fue elegida como la mejor deportista del año y se quedó con la Copa Canal 7

La pedalista beltranense tuvo un 2025 inolvidable y se llevó el máximo galardón de la Fiesta del Deporte organizada por el programa “Opinión Deportiva”.

Hoy 22:02

El Fórum Centro de Convenciones fue escenario de una nueva edición de la Fiesta del Deporte, el evento más tradicional del deporte provincial, donde se entregó la Copa Canal 7 al Deportista del Año y la Copa Opinión Deportiva al segundo mejor deportista de la temporada 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia fue transmitida en vivo y en directo por Canal 7 por el programa Opinión Deportiva, que celebra su edición número 35 de manera ininterrumpida.

La fiesta incluyó ternas en más de 30 disciplinas, además de distinciones especiales, menciones y reconocimientos a deportistas y dirigentes que marcaron el año.

Los mejores de cada disciplina

Atletismo: Miriam Toloza

Básquet Femenino: Lorena Campos (Cnel. Borges)

Básquet Local: Rodrigo Stancampiano (Olímpico)

Bicicross: Jahir Elías

Boxeo: Luis "Chocolatito" Borquez

Cestobol: Santiago Díaz (Def. del Sud)

Ciclismo: Juan Pablo Deffis

Fútbol Local: Franco Filho (Comercio)

Fútbol Liga Profesional: José Florentín.

Fútbol Primera Nacional: Santiago Rosales (Mitre).

Fútbol Femenino: Nelda Pereyra (Central Córdoba)

Golf: Helena Suárez

Judo: Fernando Daniel Albornoz

Mountain Bike: Tomás Montenegro

Natación: Máximo Córdoba Vizcarra

Rally: Julián Vílchez–Agustín Catálfamo (RC5)

Rugby: Ignacio Morales Luna (Old Lions RC)

Softbol: Morena Gorosito (Cardenales)

Taekwon Do: Analía González

Tenis: Santiago Fernández

Tenis de Mesa: Luciana Frías Paz (Sub 13)

Tiro: Pablo Camacho

Turf: Rubén Camos

Vóley: Sofía Gerez (Ateneo Vóley)

Además, hubo distinciones especiales para:

Hockey: Leandro Cárdenas. Natación ArtÍstica: Daniela Gómez. BMX: Lisandro Díaz y Hernán Santillán. Fútbol: Sportivo Comercio de Campo Gallo. Boxeo: Marcela Acuña. Ciclismo: Virginia Juárez. Tenis: Dora Romero. Hockey Sobre Césped: Valentina Pérez. Patín Artístico: Escuela de Patín Artístico. Paranatación: Amira Deroy.

Al Mérito: Sr. Gustavo Aranda. Fútbol Amateur: Contador Atilio Chara. Apoyo al Deporte: Carlos Dapello. Apoyo al Turf: José Tarchini. Fútbol: Club Atlético Central Córdoba. Apoyo al Deporte: intendenta de la Capital, ingeniera Norma Fuentes.

Divisiones Inferiores

Básquet: Camp. U11 Club Juventud Black; Camp. U13 Club Juventud Black; Camp. U15 Club Independiente BBC; Camp. U17 Club Olímpico; Camp. U21 A. A. Quimsa. Fútbol: Camp. 7º Div. Club A. Central Cba.; Camp. 8º Div. Club A. Mitre (Amarillo); Camp. 9º Div. Club A. Central Cba.; Camp. 10º Div. Club A. Unión Sgo.

Y menciones especiales para:

Ciclismo: Natalia Vera. Atletismo: Nelly Peñaflor. Atletismo: Mauricio Garzón. Cestobol: Selección santiagueña masculina. Cestobol: Club Defensores del Sud. Natación: Matías Sosa González. Tiro: Federico Martín Ruiz. Rugby: Pedro Delgado. Mejor dirigencia: Consejo Auxiliar Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña.