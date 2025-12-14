Independiente BBC se recuperó con un triunfo ante Salta Basket por la Liga Argentina

El elenco santiagueño se impuso por 85 a 64 en una nueva presentación en el estadio Israel Parnás.

Hoy 23:21

Independiente consiguió una victoria súper necesaria al derrotar con autoridad a Salta Basket, el puntero de la zona, por 85 a 64. El conjunto local dominó el partido de principio a fin y sumó un triunfo que vale mucho más que dos puntos, tanto en lo anímico como en lo posicional.

El comienzo del juego fue parejo. Independiente arrancó mejor en el goleo pero se vio perjudicado por lo trabado que fue el desarrollo. Una gotera obligó a parar el partido cuando el local empezaba a despegar. En la continuación, de la mano de Lange y Julien pudo obligar a Salta a pedir minuto. El visitante no pudo jugar con claridad ante una defensa bien cerrada sobre las penetraciones y el juego interior. El primer parcial finalizó 23-18.

En el segundo, Inde tuvo un buen arranque con bombas de Morera y Ledesma. El local pudo escaparse a más de diez puntos, cuando Salta emparejó un poco las acciones. Empezó a encontrar a Hunter en la zona, a dañar con Botta en el armado y Abdala con nueve puntos desde el perímetro. La diferencia no se limó, pero el partido se tornó interesante en la segunda mitad, con los dos intercambiando golpe por golpe. A la hora del entretiempo, las cosas se pusieron 50-37.

La vuelta del descanso largo fue un palo a palo constante. Arias Binda junto a Álvarez lucieron para Salta mientras que Julien fue el sosten de Inde. Con el aporte de Lugli y Amicucci adelante, sumado a una sólida defensa en bloque, el local pudo sacar diferencia de 18 y terminar arriba el cuarto 67-49.

En el último cuarto, se confirmó el dominio del local en los primeros minutos, y con el correr de los mismos la intensidad fue bajando. La máxima fue de veintidós en un momento y el local pudo mantenerla hasta el final del juego. El resultado final fue 85-64.