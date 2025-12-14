Independiente BBC va por la recuperación ante Salta Basket

El elenco santiagueño se presenta nuevamente en casa buscando volver al triunfo en la Liga Argentina.

Hoy 10:14

Independiente BBC buscará esta noche volver al triunfo cuando reciba a Salta Basket, en un duelo clave por la Liga Argentina de Básquet. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Israel Parnás.

El elenco dirigido por el cuerpo técnico del rojo de calle Salta llega con la necesidad de recuperarse tras un arranque irregular. Con un récord de 3 triunfos y 7 derrotas, Independiente BBC necesita imperiosamente sumar para equilibrar su rendimiento y ganar confianza de cara a lo que viene en la competencia.

En su última presentación, el conjunto santiagueño cayó ante Barrio Parque por 82-71, en un partido que se le escapó en el tramo final. Tras comenzar el último parcial siete puntos arriba, apenas anotó cuatro unidades en los últimos ocho minutos, un aspecto que deberá corregir tanto desde lo anímico como desde lo colectivo.

Esta semana, Independiente confirmó que Joaquín Baeza y Facundo Campos no continuarán en el plantel.

Enfrente estará un rival de peso. Salta Basket atraviesa un gran presente: acumula 7 victorias en 9 partidos, lidera la conferencia y viene de cerrar el año con un triunfo ajustado ante Colón por 77-74. El norteño tiene a Chance Hunter como su principal goleador, con 16 puntos de promedio, seguido por Álvarez (14,3) y Botta (12,8 puntos y 3,7 asistencias).

El partido promete ser de alto voltaje, con dos equipos que se conocen bien y estilos intensos. Para Independiente BBC será una prueba de carácter, mientras que Salta Basket intentará sostener su gran momento.

El encuentro será arbitrado por Roberto Smith y Jorge Chávez, y dará inicio a las 21.30 en el Israel Parnás, donde el público santiagueño volverá a decir presente para empujar al rojo en busca de la recuperación.