Elecciónes en Chile: José Antonio Kast enfrenta a Jeannette Jara por la presidencia

Aunque el oficialismo se impuso en la primera vuelta con el 26,85% frente al 23,93%, el reagrupamiento de fuerzas de derecha podría inclinar la balanza en la definición presidencial.

Hoy 10:14

Chile vive este domingo una nueva definición histórica. Un total de 15.791.056 personas están habilitadas para votar en el balotaje presidencial, que enfrenta al dirigente de derecha José Antonio Kast y a la exministra de izquierda Jeannette Jara, en un clima político atravesado por una fuerte grieta y una agenda dominada por la inseguridad, la migración y la salud pública.

En la primera vuelta del 16 de noviembre, Jara, candidata de Unidad por Chile, se ubicó en el primer lugar con 3.483.490 votos (26,85%), seguida muy de cerca por Kast, que obtuvo 3.104.458 votos (23,93%). Sin embargo, el escenario se reconfiguró de cara a la segunda vuelta: los otros candidatos que superaron los dos dígitos —Franco Parisi, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei— tienen posiciones más cercanas a la agenda de Kast.

Esa reconfiguración se reflejó en las encuestas previas al balotaje. Según un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast aparece como favorito con el 61% de intención de voto, frente al 39% que alcanzaría Jara. La expectativa de un triunfo del candidato de derecha incluso impactó en los mercados: el peso chileno se fortaleció frente al dólar, que cerró en torno a los $910, su valor más bajo en más de un año.

Otros factores clave que inciden en la elección son la vuelta del voto obligatorio y el creciente índice de inseguridad. La tasa de homicidios pasó de 2,32 cada 100.000 habitantes en 2015 a 6,0 en 2024, mientras que el debate migratorio ocupa un lugar central: los extranjeros representan casi el 9% de los 18,5 millones de habitantes del país.

Quiénes son los candidatos

Jeannette Jara, abogada de 51 años y referente del Partido Comunista, fue ministra de Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Gabriel Boric. En campaña propuso elevar el salario mínimo, reforzar los derechos laborales y ampliar la intervención del Estado en el litio. En materia de seguridad, planteó modernizar las fuerzas policiales y construir nuevas cárceles. Además, impulsa un registro obligatorio de migrantes irregulares y avala la expulsión de extranjeros que no se regularicen o cometan delitos. En el plano social, apoya la legalización del aborto hasta las 14 semanas.

José Antonio Kast, abogado de 59 años, fundador del Partido Republicano, busca la presidencia por segunda vez tras haber perdido el balotaje de 2021 ante Boric. Su figura vuelve a generar debate por su historia familiar vinculada a la dictadura y por sus posiciones conservadoras en temas como aborto, matrimonio igualitario y anticoncepción. Kast centró su campaña en la mano dura contra la delincuencia, la inmigración ilegal, las deportaciones masivas y la creación de prisiones de máxima seguridad.