Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 DIC 2025 | 34º
X
Somos Deporte

La decepción de Costas tras la derrota ante Estudiantes: "Me quedo en deuda"

El entrenador habló luego de la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero.

Hoy 00:38

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, quedó golpeado tras la derrota en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata y eligió un cierre austero y directo en la conferencia de prensa, marcada por la frustración y la autocrítica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de la caída por penales en el Estadio Único Madre de Ciudades, el DT evitó la conferencia tradicional, no aceptó preguntas y dejó un mensaje breve pero contundente. “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, expresó, visiblemente afectado por un desenlace que también privó a la Academia de la clasificación a la Copa Libertadores, objetivo que ahora deberá reemplazar con la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Costas valoró el rendimiento del equipo y sostuvo que Racing estuvo a la altura de la final. “Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”, señaló.

El entrenador también se refirió al aspecto físico, uno de los interrogantes previos al partido, y remarcó que no fue determinante. “No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho”, analizó.

En la misma línea, destacó el compromiso del plantel durante toda la temporada. “Jugaron desgarrados, con operaciones… dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo”, afirmó.

Dentro del golpe anímico, Costas no esquivó el reconocimiento al rival. “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”, sostuvo sobre el campeón.

La final quedó marcada por el empate agónico del Pincha tras el 1-0 parcial de Racing y por una definición desde los doce pasos que terminó inclinando la balanza. Antes de retirarse, el DT dejó un mensaje para los hinchas: “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante”.

La frase final resumió su estado de ánimo y su propia vara de exigencia: “Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Racing Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este domingo 14 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 34°C
  2. 2. Impresionante choque: una pareja resultó herida al colisionar en Avenida Belgrano y Avellaneda
  3. 3. Ruta 9: una pareja murió en choque frontal contra un colectivo de larga distancia
  4. 4. Masacre en Australia: más de 10 muertos y varios heridos en un ataque a una celebración judía
  5. 5. Un civil tuvo una heroica intervención y desarmó a uno de los terroristas autor de la masacre en Australia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT