La decepción de Costas tras la derrota ante Estudiantes: "Me quedo en deuda"

El entrenador habló luego de la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero.

Hoy 00:38

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, quedó golpeado tras la derrota en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata y eligió un cierre austero y directo en la conferencia de prensa, marcada por la frustración y la autocrítica.

Luego de la caída por penales en el Estadio Único Madre de Ciudades, el DT evitó la conferencia tradicional, no aceptó preguntas y dejó un mensaje breve pero contundente. “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, expresó, visiblemente afectado por un desenlace que también privó a la Academia de la clasificación a la Copa Libertadores, objetivo que ahora deberá reemplazar con la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Costas valoró el rendimiento del equipo y sostuvo que Racing estuvo a la altura de la final. “Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”, señaló.

El entrenador también se refirió al aspecto físico, uno de los interrogantes previos al partido, y remarcó que no fue determinante. “No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho”, analizó.

En la misma línea, destacó el compromiso del plantel durante toda la temporada. “Jugaron desgarrados, con operaciones… dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo”, afirmó.

Dentro del golpe anímico, Costas no esquivó el reconocimiento al rival. “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”, sostuvo sobre el campeón.

La final quedó marcada por el empate agónico del Pincha tras el 1-0 parcial de Racing y por una definición desde los doce pasos que terminó inclinando la balanza. Antes de retirarse, el DT dejó un mensaje para los hinchas: “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante”.

La frase final resumió su estado de ánimo y su propia vara de exigencia: “Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.