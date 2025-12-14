La emoción de Verón tras la título de Estudiantes: "Las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas"

El presidente del Pincha vio al final en la tribuna y explotó con la consagración de su equipo ante Racing en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Hoy 00:54

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, expresó su emoción tras la consagración en el Torneo Clausura, luego del triunfo por penales ante Racing en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La Brujita reflexionó sobre el camino del Pincha en un mes cargado de tensión y simbolismo, desde el polémico episodio del pasillo con Rosario Central hasta la coronación.

“Estudiantes tiene una historia que en los mano a mano siempre presenta dificultad. Ahí encontramos un motivo. El club se encolumna atrás de algo y cuando eso pasa, pasan cosas buenas”, afirmó Verón, marcando el espíritu colectivo que, según su mirada, impulsó al equipo en los momentos decisivos.

El presidente del León afronta una suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA, a raíz del escándalo del pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central. Por ese motivo, presenció la final desde la tribuna y luego recibió la Copa de manos del capitán Santiago Ascacíbar. “Fue un gesto muy lindo. No lo esperaba ni era necesario, pero lo agradezco porque me tuvieron presente”, señaló en diálogo con ESPN.

Verón también destacó el peso emocional de la temporada, atravesada por la reciente pérdida de su padre, Juan Ramón Verón, una leyenda del club. “Son cosas que se van sumando y hacen a un todo. Todos entendieron el mensaje: estar unidos y aprovechar la oportunidad. En esa oportunidad nos abrazamos y fuimos”, remarcó.

La emoción estuvo presente en cada palabra del mandatario, quien reconoció que el título tiene un valor especial. “Las cosas buenas siempre prevalecen sobre las malas. Lo tengo muy guardado y muy seguro”, sostuvo, visiblemente conmovido por el logro.

Con la estrella ya asegurada, Estudiantes tendrá poco descanso. El próximo desafío será la final del Trofeo de Campeones ante Platense, el sábado en San Nicolás. “Es muy importante, te da otra estrella”, afirmó Verón, que adelantó que recién después de ese compromiso evaluarán la renovación del contrato de Eduardo Domínguez.

“Ahora hay que enfocarse en el próximo partido. Luego, sentarse y reflexionar. Las exigencias serán mayores y para eso todos tenemos que estar alineados”, concluyó el presidente del Pincha, todavía disfrutando de una consagración que volvió a unir al club en un momento decisivo.