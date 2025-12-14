Ingresar
Villa del Lago: un joven motociclista resultó con fractura de fémur

Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en Villa del Lago, dejando como saldo un joven con lesiones de consideración.

Hoy 10:46

El hecho ocurrió a las 04:20, en una calle pública sin denominación, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 40. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Yamaha YBR 125cc impactó de manera violenta contra un poste metálico del alumbrado público.

Como consecuencia del impacto, el conductor, Damián Agustín Suárez, de 19 años, domiciliado en la localidad de Rincón de Atacama, sufrió lesiones y debió ser trasladado de urgencia al CIS Termas, donde fue asistido por personal médico. 

Tras ser examinado, se le diagnosticó fractura de fémur en la pierna derecha y diversas escoriaciones, quedando bajo observación.

Por disposición de la Fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens Dahiana, se realizaron las actuaciones correspondientes, incluyendo inspección ocular y croquis del lugar, además de la retención preventiva del motovehículo hasta tanto se presente la documentación correspondiente.

Las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación.

TEMAS Termas de Río Hondo Policía de Santiago del Estero

