La Policía interceptó a un sospechoso con una bolsa llena de elementos robados

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en el barrio 25 de Mayo. El joven no pudo justificar la procedencia de los objetos, que habían sido sustraídos de una vivienda del barrio Procrear.

Hoy 10:57

Un joven fue aprehendido por la Policía durante un recorrido preventivo en la ciudad de La Banda, luego de ser interceptado mientras trasladaba una bolsa de grandes dimensiones con numerosos elementos robados.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Prevención del D.S.C. N.º 05, que realizaba patrullajes de rutina en el barrio 25 de Mayo cuando advirtió a un individuo caminando en actitud sospechosa. Al ser identificado, los efectivos constataron que transportaba un teléfono celular, una importante cantidad de prendas de vestir, calzado deportivo, un bolso y dinero en efectivo.

Según informaron fuentes policiales, el joven evidenció un marcado estado de nerviosismo y no logró justificar la procedencia de los objetos que llevaba consigo, por lo que se dispuso su inmediato traslado a la dependencia policial.

Tras las averiguaciones correspondientes, se logró establecer que los bienes habían sido sustraídos recientemente de una vivienda ubicada en el barrio Procrear. De manera inmediata, el personal se dirigió al domicilio afectado, donde constató que una de las ventanas presentaba las rejas violentadas, presuntamente utilizadas como vía de ingreso al inmueble, que se encontraba sin moradores al momento de la inspección.

Finalmente, el sospechoso quedó alojado en la comisaría, donde se confirmó que además registraba un pedido de aprehensión vigente en el marco de una causa por hurto. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con la investigación del hecho.