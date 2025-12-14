La frase de Ascacíbar que encendió la ilusión de los hinchas de River: “Voy a pensar...”

El Ruso, pretendido por el Millonario, se refirió a su futuro tras gritar campeón otra vez con Estudiantes en Santiago del Estero.

Hoy 11:00

En pleno festejo por la consagración en el Torneo Clausura, Santiago Ascacíbar puso en duda su continuidad en Estudiantes de La Plata para 2026 y encendió las alarmas en el mundo pincharrata, mientras River sigue de cerca su situación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de completar los 120 minutos de una final dramática ante Racing, el capitán del equipo de Eduardo Domínguez fue cauto al referirse a su futuro. “Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”, sostuvo en diálogo con ESPN.

Las declaraciones generaron impacto inmediato, ya que Ascacíbar tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero no confirmó su continuidad. En ese contexto, y con River en plenas negociaciones, la puerta quedó abierta para una posible salida tras un año cargado de éxitos.

Pese a la incertidumbre, el mediocampista valoró el logro conseguido y destacó la identidad del equipo: definió a Estudiantes como un campeón por tener “esa mística que se necesita para este tipo de partidos”, en referencia a la final ganada por penales.

La escena dejó una imagen llamativa en medio de los festejos. Mientras Ascacíbar hablaba, apareció Fernando Muslera, uno de los héroes de la noche, quien irrumpió con una arenga para intentar retenerlo: “El Ruso no se va, no se va… ¿A dónde va a ir? No hay chances, además con Copa Libertadores. Es la bandera del equipo”.

Por ahora, el futuro del capitán del Pincha es una incógnita. Estudiantes celebra el título, pero el mercado y el interés de River mantienen en vilo a su gente.