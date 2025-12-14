“Horror”: Javier Milei repudió el ataque terrorista durante una celebración judía en Australia

A través de su cuenta oficial en X, el presidente se refirió al ataque armado que sacudió a Australia y provocó la muerte de al menos 11 personas.

Hoy 11:04

El presidente Javier Milei repudió el ataque terrorista ocurrido en Bondi Beach, en Australia, durante una celebración judía por el inicio de Janucá, que dejó un saldo de al menos 11 personas fallecidas y 29 heridas. El mandatario manifestó su conmoción a través de su cuenta oficial en la red social X, donde calificó el hecho como un acto de “horror”.

“HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ¡ÁNIMO!”, escribió Milei en su publicación.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado citó un posteo del legislador porteño Waldo Wolff, quien también se refirió al atentado y denunció el antisemitismo como motivación del ataque. “Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sidney, Australia”, señaló Wolff, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas y cuestionó el silencio de sectores que, según afirmó, relativizan el terrorismo.

Además, Milei reposteó un mensaje de la diputada nacional Sabrina Ajmechet, quien advirtió sobre el carácter antisemita del atentado. “Más de 10 personas que se reunieron pacíficamente a celebrar una fiesta religiosa fueron asesinadas por su religión. El terrorismo y el antisemitismo matan en cualquier parte del mundo”, expresó la legisladora, y llamó a una condena unificada contra este tipo de hechos.

El ataque, que conmocionó a Australia y generó repercusión internacional, ocurrió durante una celebración religiosa en una de las playas más emblemáticas de Sídney. Las autoridades locales continúan investigando lo sucedido mientras refuerzan las medidas de seguridad en espacios públicos y comunitarios.