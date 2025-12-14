Termas de Río Hondo: se descuidó y le robaron el chancho desde el corral

Una mujer denunció el hurto de un animal porcino. Le sucedió a una vecina del barrio Villa Balnearia, hecho que es investigado por la Justicia.

Hoy 11:03

Según consta en la denuncia, el episodio se registró alrededor de las 22 del sábado, cuando la damnificada, Dora Chapa, regresó a su domicilio desde la ciudad Capital y se dirigió al corral de animales.

Al llegar al lugar, constató el faltante de un cerdo macho de aproximadamente 12 kilos, advirtiendo además que la tela perimetral del corral había sido forzada para permitir el ingreso de quien habría cometido el ilícito.

La mujer realizó averiguaciones entre vecinos sobre calle Pedro Reachino, sector “B” de Villa Balnearia, con resultados negativos, y posteriormente mantuvo diálogos con personas del sector que aportarían datos sobre posibles autores, los cuales ahora forman parte de la investigación judicial. La denunciante también manifestó que no sería la primera vez que sufre la sustracción de animales desde su propiedad.

La causa quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N° 57 de Villa Balnearia, con intervención de la Fiscal Dra. Pérez Vicens, quien dispuso actuaciones de rigor, constatación del lugar, confección de croquis y recepción de testimonios para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y recuperar el animal sustraído.