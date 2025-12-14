Todas las finales que disputará Estudiantes por haber salido campeón del Torneo Clausura 2025

El Pincha sumó un nuevo título al vencer a Racing por penales en Santiago del Estero.

Hoy 11:13

Estudiantes de La Plata cerró el año a lo grande tras vencer por penales a Racing en Santiago del Estero y consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025. La coronación no solo le permitió levantar un nuevo trofeo, sino que también le abrió la puerta a una serie de beneficios deportivos clave de cara a la próxima temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con la consagración en el Estadio Único Madre de Ciudades, el Pincha se aseguró un lugar en el Trofeo de Campeones, que se disputará el sábado 20 de diciembre (horario a confirmar) en el estadio San Nicolás, donde enfrentará a Platense, campeón del Torneo Apertura.

Además, el título en el Clausura le otorgó a Estudiantes el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes objetivos de la temporada y un premio mayor en lo deportivo y económico.

Pero los beneficios podrían no terminar ahí. En caso de quedarse también con el Trofeo de Campeones, el conjunto platense jugará en 2026 dos finales más: la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina) y la Supercopa Internacional ante Rosario Central (campeón por Tabla Anual).

Incluso, si logra imponerse en esas definiciones, Estudiantes accederá a la Recopa de los Campeones, un nuevo certamen que enfrentará a los campeones nacionales y que representaría otro hito para el club.

De esta manera, el título conseguido en Santiago del Estero no solo significó una nueva estrella para el León, sino también un calendario cargado de desafíos y oportunidades para seguir agrandando su historia.