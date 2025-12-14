Atlético de Rafaela y San Martín de Formosa van por el ascenso a la Primera Nacional

La Crema ganó como visitante en la ida y buscará hacerse fuerte en casa para volver a la segunda división del fútbol argentino.

Hoy 10:19

Atlético de Rafaela recibirá este domingo a San Martín de Formosa en el partido de vuelta de la final por el segundo ascenso del Torneo Federal A a la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 18:30 en el Estadio Nuevo Monumental, con transmisión de DSports y arbitraje de Marcos Liuzzi.

La Crema llega con ventaja tras imponerse 1-0 como visitante en el duelo de ida, por lo que un empate le alcanzará para sellar el ascenso. En cambio, el conjunto formoseño está obligado a ganar por al menos un gol para forzar la definición por penales.

Atlético de Rafaela alcanzó esta instancia luego de una destacada campaña en la Reválida. En cuartos de final superó a Guillermo Brown por 3-1 en el global, mientras que en semifinales dejó en el camino a Douglas Haig con un contundente 4-2. Previamente, había perdido la final por el primer ascenso ante Ciudad de Bolívar, que se impuso por penales tras empatar sin goles.

Por su parte, San Martín de Formosa transitó un camino más extenso en los playoffs. Comenzó en la tercera ronda de la Reválida y eliminó a Costa Brava de General Pico (3-2), Atenas de Río Cuarto (4-1) y 9 de Julio de Rafaela (5-3), para meterse en la gran final.

Para Atlético de Rafaela, que supo competir durante varias temporadas en la Primera División, el objetivo es claro: regresar a la Primera Nacional tras el duro descenso sufrido el año pasado. En tanto, San Martín buscará escribir la página más importante de su historia, ya que un ascenso significaría llegar por primera vez a la segunda categoría del fútbol argentino desde su fundación en 1941.

Todo está listo para una definición apasionante, con dos realidades distintas y un mismo sueño: quedarse con el último boleto a la Primera Nacional.